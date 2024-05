"HO 55 ANNI MA SONO UN TEENAGER VINTAGE" - BOB SINCLAR E' UN ALTRO CHE DEVE AVERE UNA BELLA PAURA DI INVECCHIARE: "SENTO DI AVER FATTO UN PATTO CON IL DIAVOLO E NON INVECCHIO MINIMAMENTE. HO DUE FIGLI VENTENNI E MI DIVERTO CON LORO: AI MIEI SHOW HO DAVANTI GENTE DELLA LORO ETA'. SO CHE E' SCHIZOFRENICO MA MI PIACE - IO E I MIEI FIGLI ANDIAMO AI MERCATINI INSIEME E CONDIVIDIAMO L'ARMADIO - SO DI ESSERE PADRE MA MI VEDO PIU' COME UN AMICO..."

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

Per il compleanno, Bob Sinclar si è regalato un nuovo brano. Domani, 10 maggio, giorno in cui compie 55 anni, il dj e producer francese pubblica il singolo «Digane», cantato dall’artista keniota Sofiya Nzau, ultimo tassello di una carriera trentennale, costellata di hit dance.

[…] Le fa effetto avere 55 anni?

«Scusate, veramente ne ho 35++. Sono un teenager vintage. Per me quel numero è incredibile, sento di aver fatto un patto con il diavolo e non invecchio minimamente. Ho due figli ventenni e mi diverto con loro, ai miei show ho davanti gente della loro età. So che è abbastanza schizofrenico, ma mi piace».

Quindi fare il dj mantiene giovani?

«Certo, poi aggiungiamoci che non fumo, non mi sono mai drogato, non bevo alcol, ma i miei figli mi dicono sempre che non sono come gli altri papà. Do una mano a mio figlio che ha una linea di vestiti, andiamo ai mercatini insieme e condividiamo l’armadio. Mia figlia adora mixare quindi spesso lo fa con me e anche lei mi ruba i vestiti perché ci piace il vintage, insomma abbiamo le stesse passioni. Non sento la distanza anagrafica: so di essere loro padre, ma mi vedo più come un amico».

Si immagina alla console fra 20 o 30 anni?

«Non lo so, ma amo tantissimo quel che faccio e penso al lungo percorso di Cerrone o Moroder. Ho voglia di godermi la vita quindi ridurrò gli impegni, ma al momento mi sento bene e, finché il corpo resiste, vado avanti».

[…] La bellezza e il fisico scolpito sono stati importanti nella sua carriera?

«No perché in Francia, quando ho iniziato, un dj era trendy se era associato al lato più “sporco” del lavoro, come andare agli afterparty, suonare techno più dura, bere e prendere sostanze. Queste cose creano hype, ma a me non interessavano. Quando ho fondato la mia etichetta nel 1993 volevo solo fare musica che venisse ascoltata da più gente possibile. Con la mia vita così sana, non sono mai stato capito».

BOB SINCLAR ANNALISA

Ha remixato «Sinceramente» di Annalisa: cosa le è piaciuto di lei?

«Vedo nella sua personalità qualcosa di vero e genuino. Lavora sodo, è una perfezionista ed è anche molto sexy. Poi adoro la sua canzone, ha una tonalità minore che ha subito presa nei club».

Ha detto di essere rimasto colpito anche da Geolier. Lavorerete insieme?

«Sento un forte legame con Napoli e lui mi è piaciuto molto, quindi ho fatto un remix non ufficiale del suo pezzo di Sanremo che ogni tanto metto alle serate, però sì, spero che prima o poi faremo qualcosa insieme. Adesso mi ha detto che è molto impegnato, quindi forse in autunno. Ma non sono uno che obbliga le persone, vedremo».

