4 apr 2023 16:47

"HO VISTO GIORGIA MELONI? NO, ME SO VENUTO A PIJA IL CAFFÉ CHE QUA LO FANNO BONO..." - PINO INSEGNO AVVISTATO A PALAZZO CHIGI: "DA CHI VADO? FATTI MIEI" - A CHI GLI FA NOTARE CHE È GIÀ LA SECONDA VOLTA CHE VIENE PIZZICATO NELLA SEDE DEL GOVERNO, L’ATTORE-SCIO’-MAN, PASDAR DI FRATELLI D’ITALIA, REPLICA: "E' GIÀ LA QUARTA, CONTI MALE..." – VIDEO