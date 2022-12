"INTERVISTO ILONA STALLER SEDUTO SUL WATER: LE HO DETTO 'NON HO MAI VISTO I TUOI FILM, NON SO SE SEI UNA GRANDE ATTRICE'..." - CRISTIANO MALGIOGLIO STASERA DEBUTTA SU RAI 2 CON “MI CASA ES TU CASA”: “VOLEVO JENNIFER LOPEZ MA MI HA CHIESTO UNA CIFRA CHE POTEVO FARE 150 PUNTATE” – L’INTERVISTA A JENNIFER ANISTON, ANASTACIA (“MI SENTO SUA MOGLIE”): "LA MIA FORTUNA È NON AVERE COLLEGHI. POI ESISTE LO SNOBISMO, CERTI PERSONAGGI VOGLIONO FARE I MORALISTI" – MALGY SCATENATO A “VIVA RAI 2” CON FIORELLO (VIDEO)

- Meloni settima donna più potente del mondo secondo Forbes, sai chi è la prima ? - Io ~ Cristiano Malgioglio pic.twitter.com/jvO31bZntf — Cazzimmosa? (@its_Cazzimmosa) December 7, 2022

Silvia Fumarola per “la Repubblica”

malgioglio fiorello

La sua forza è che è sempre stato se stesso. Cristiano Malgioglio è simpatico, malinconico «come tutti i comici che se li vedi per strada non li riconosci, sono di una tristezza».

Dopo il successo come giudice a Tale e quale debutta stasera su Rai 2 con Mi casa es tu casa , in cui fa interviste e svela il suo mondo almodovariano fatto di risate impastate di lacrime.

Ha detto che avrebbe voluto Jennifer Lopez e Oprah Winfrey, invece niente.

CRISTIANO MALGIOGLIO

«Quando il direttore Stefano Coletta, che ringrazio perché è unuomo libero e mi ha dato fiducia, mi ha detto: "Mi piacerebbe che facessi Mi casa es tu casa ", gli ho risposto: "Non vado a toccare la più grande, Raffaella Carrà, era il suo show". Ma mi ha rassicurato.

Jennifer Lopez ha chiesto una cifra che potevo fare 150puntate,po imi sarebbe piaciuto avere ChanningTatum».

Con l'inglese come se la cava?

«Insomma. A Unomattina avevo intervistato Jennifer Aniston. Quando ho chiesto:"Come mai una donna come te si è lasciata scappare un bonazzo come Brad Pitt?", è arrivata una collaboratrice come una belvaurlando: "Non si fanno queste domande"».

Viene Sam Ryder, che l'aveva folgorato a Eurovision.

«Gli ho cucinato la parmigiana, non la conosceva e l'ha divorata. Ero così emozionato. Mi sono impappinato, aveva una sola data libera ed è venuto. Poi volevo Anastacia».

cristiano malgioglio loretta goggi 2

Anche lei sarebbe costata come 150 puntate?

«No, aveva problemi con la voce. A un suo concerto mi sono alzato a applaudirla e lei ha detto: "Se fossi stata un uomo avrei sposato Cristiano". Mi sento sua moglie».

Alla prima puntata chi viene?

«Heather Parisi. Con un giornalista magari sarebbe stata tirata, con me ha parlato di tutto».

CRISTIANO MALGIOGLIO

Altri incontri?

«Quello con Ilona Staller è stato bello: sembrava uscita da un collegio svizzero. Le ho detto: "Parliamo di tutto tranne che dei tuoi film, non li ho mai visti, non so se sei una grande attrice". Hanno messo una vasca da bagno in cucina; lei si è spogliata, la intervisto seduto sul water».

Qualche perplessità viene.

«Ma no, nessuna volgarità. Hanno pensato a qualcosa di originale, quello che volevo io. Avrò anche la cantante Luz Casal, non va da nessuna parte. È un bel colpo».

Come si colloca nello spettacolo?

malgioglio marini

«La mia fortuna è non avere colleghi, non si può dire che sia collega di Gianni Morandi. Non ho vissuto male i momenti di silenzio. Partivo per Cuba dove ho avuto la fortuna di frequentare Omara Portuondo; abbracciavo Compay Segundo mi ricordava mio nonno. Poi esiste lo snobismo, certi personaggi vogliono fare i moralisti. Ma la morale te la costruisci da solo, anche essendo diverso dagli altri. Sono una persona molto educata, riesco a trasformarmi e non conosco la volgarità».

Gli inizi sono stati duri?

CRISTIANO MALGIOGLIO

«Nella mia vita ho scritto per tutti, per Mina, Roberto Carlos. Quando ero giù di morale, mia mamma diceva: "Quando si chiude una porta, si apre un portone". Ho sofferto, ero avanti anni luce. Un discografico mi disse: "Il disco lo possiamo fare ma metti giacca e cravatta". Ma mica potevo copiare Massimo Ranieri».

E quindi?

«Il giorno dopo mi presento in minigonna di pelle, un cappotto lungo, le scarpe di mia madre. "Io sono questo e non cambio per un disco". Mi rispose: "Lo farai"».

Ha un fondo di malinconia?

«Tanta. Me la faccio passare: abbraccio la vestaglia di mia madre e metto il disco di Carmen Miranda che canta Tico tico» .

Oggi è un'icona pop. A chideve diregrazie?

«A Carlo Conti, che mi chiamò a I raccomandati e poi a Tale e quale. Ora sono "popolare", i ragazzini urlano per salutarmi. Sono andato ad Amici da Maria De Filippi, bellissimo. Forse mi vedono come un Puffo».

cristiano malgioglio

Come si sente nei panni del giudice perfido?

«Stronco tutti non per show. Non posso dire che una cosa mi piace se non mi piace, se no la gente pensa: "Cristiano è rincoglionito". Ad Amici è diverso, i ragazzi sono così bravi e talentuosi che voglio incoraggiarli».

La vita privata come va?

«Ho una storia da quattro anni, sono appena tornato da Istanbul. Lui è bellissimo, l'ho conosciuto per caso al Gran Bazar, ha 39 anni e viene da una famiglia perbene».

Passerete il Natale insieme?

CRISTIANO MALGIOGLIO

«Da quando non ci sono più i miei Natale non esiste, non assaggio neanche una fetta di panettone».

Alla fine è un solitario?

«Un po' sì. Gli ultimi anni della mia vita vorrei andare a vivere a L'Avana davanti al mare di Santa Maria».

CRISTIANO MALGIOGLIO MALGIOGLIO 77 MALGIOGLIO 77 MALGIOGLIO 45 MALGIOGLIO 3 MALGIOGLIO cristiano malgioglio 6 cristiano malgioglio 5 cristiano malgioglio 4 matrimonio jennifer lopez ben affleck 21 CRISTIANO MALGIOGLIO