"IO AMO PUTIN" – NELLA CASA DEL "GRANDE FRATELLO VIP", DANA SABER ELOGIA "MAD VLAD": "SE MI DICI CHI È IL MIO UOMO IDEALE TI DIREI PUTIN. È IL MIO UOMO, IL MIO PREFERITO". ATTILIO ROMITA PUNTA L’ATTENZIONE SULLA GUERRA, POI FA IL GESTO DEI MUSCOLI E LA REGIA È COSTRETTA A INTERVENIRE - SE VI CHIEDETE "CHI CAZZO E' DANA SABER" LA RISPOSTA E': QUELLA CHE, POCHI MESI FA PER FARSI PUBBLICITA', AVEVA INFILATO LA LUNGUA IN GOLA A DAYANE MELLO - VIDEO

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

dana saber 9

“Putin, lo amo“. Più passano i giorni e più Dana Saber porta il Grande Fratello Vip a raschiare il fondo del barile. Dopo essersi inimicata mezza casa, discutendo prima con Patrizia Rossetti e Nicole Murgia e poi con Milena Miconi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, andandoci giù pesantemente, la concorrente ha pronunciato un’altra frase pessima, legata alla triste guerra in Ucraina.

Mentre dialogava con Sarah Altobello e Attilio Romita, la Saber ha affermato:

“Il mio preferito. Lo amo, Putin. (…) Se mi dici, ‘Chi è il tuo uomo ideale?’, ti direi Putin“.

Mentre la Altobello ha cercato attonita di deviare il discorso – “A me era Trump, perché io facevo la sosia di Melania Trump” – Dana ha continuato appena ha capito, erroneamente, che Romita era stato in una residenza texana del governatore russo: “Com’è lui, ti prego. Parlami di Putin. E’ lui il mio uomo“.

PUTIN BATMAN JOKER

Un dialogo, a dir poco agghiacciante, che ha costretto la regia a intervenire appena Attilio, probabilmente per ‘calmare’ la neo coinquilina, ha cominciato a parlare della guerra (dopo aver fatto un segno con le braccia per sottolineare che Putin era un uomo dotato di forza).

dana saber 13

Di fronte a questa dichiarazione, unita ai litigi volgari e indecenti di cui si è resa protagonista, la Saber – a parer nostro – potrebbe anche varcare definitivamente la porta rossa. Non ne sentiremmo la mancanza. Se questo è il modo di emergere e ottenere visibilità, tanto vale restare nel dimenticatoio per sempre. Dove Dana, capace di combinarne di ogni in soli quattro giorni, dovrebbe ritornare. Già non c’erano meriti artistici prima a giustificare il suo ingresso, figurarsi ora. E’ questa una concorrente ‘very important’ per il programma di punta della ‘principale azienda italiana privata operante nei media’?

