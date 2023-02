"IO E FEDERICO SIAMO AMICI, PER GIOCO CI SIAMO DETTI “MA PERCHÉ NON CI DIVERTIAMO UN PO’?” - ROSA CHEMICAL AMMETTE CHE IL BACIO CON FEDEZ DURANTE LA FINALE DI SANREMO ERA PREPARATO - IL CANTANTE, OSPITE A "DOMENICA IN", HA RACCONTATO: "ERA PER GIOCO, MA POI ALLA FINE È SUCCESSO VERAMENTE, PERCHÉ L’HO VISTO LÌ IN PRIMA FILA. SE BASTA COSÌ POCO PER FAR PARLARE SOLO DI QUELLO, DIREI CHE HO FATTO BENISSIMO A FARLO" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

Forse non era un bacio concordato, ma era di certo un bacio di cui avevano già parlato. Sulla scia del clamore destato per aver trascinato Fedez sul palco di Sanremo, baciandolo appassionatamente, Rosa Chemical […]prima, ospite di Rtl 102.5, ha risposto […]«Non ci siamo messi d’accordo e non c’era nulla di preparato».

Poi, però, è spuntata una clip di «Muschio Selvaggio» (il video-podcast di Fedez e Luis Sal che nei giorni del Festival è andato in onda su Rai 2) in cui il cantante era ospite e in cui già si scherzava su come scuotere la platea: «Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti», gli dice Fedez. E Rosa Chemical risponde: «Ottimo, buono a sapersi, assolutamente, sarà fatto». […]«Ci possiamo dare un bacino, con la lingua», propone Fedez. […].

[…]Così poi ieri, durante «Domenica In», Mara Venier ha chiesto ulteriori spiegazioni: «[…] Io e Federico siamo amici, abbiamo parlato a “Muschio Selvaggio” nel pomeriggio e per gioco ci siamo detti “ma perché non ci divertiamo un po’?” […]. Era per gioco, ma poi alla fine è successo veramente perché l’ho visto lì in prima fila e io sono un performer».

La performance, fa notare sempre lui, è in effetti riuscita, visto quanto se ne è discusso: «Se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo». […]

