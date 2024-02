"IO E MIA FIGLIA DAREMO VISIBILITÀ A TUTTI GLI AGRICOLTORI CALABRESI..." - ORNELLA MUTI E LA FIGLIA NAIKE ANNUNCIANO CHE VENERDI’ ANDRANNO A SANREMO: “SAREMO A BORDO DI UN TRATTORE CON UN BANCALE DI ARANCE CALABRESI CHE REGALEREMO A TUTTI I VIP CHE STANNO LÌ, ANCHE AI CANTANTI. ANCHE AL BANO SI È RESO DISPONIBILE” - LA BORDATA A AMADEUS: "QUANDO SONO SALITA SUL PALCO, NON MI HA TRATTATO DA PROFESSIONISTA"

Ornella Muti al Festival di Sanremo. L’attrice ha dichiarato all'Adnkronos che lei e la figlia Naike Rivelli andranno venerdì in riviera, ma in un modo non canonico. Muti, che con Rivelli si sta battendo al fianco degli agricoltori dall'inizio della protesta, ha annunciato: «Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti».

«Siccome i trattori non parlano saremo io e mia figlia a dare visibilità a tutti gli agricoltori calabresi. Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile» ha detto l’attrice che lancia un’ulteriore provocazione:

«Se me lo chiedessero, salirei sul palco solo se verrà con me un agricoltore, vado a Sanremo per loro. Quando sono salita sul palco dell'Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio, Amadeus, il padrone di casa, non mi ha trattata come una professionista».

