"JACK NICHOLSON CI PROVO' CON ME, MA GLI DISSI DI NO" - ELEONORA GIORGI RACCONTA A "OGGI" AMORI, BOLLORI E DOLORI: "20 ANNI DOPO CHIAMAI JACK PER CHIEDERGLI SE VOLESSE VEDERE IL MIO FILM E RISPOSE: 'NON MI INTERESSA, VOGLIO SOLO SCOPARE" - "DISSI NO ANCHE A ALBERTO MORAVIA. AVEVO 20 ANNI, LUI MI SEMBRAVA UN NONNO" - LA FINE DEL MATRIMONIO CON ANGELO RIZZOLI ("GLI DISSI: 'ANDIAMO A VIVERE A NEW YORK. LUI MI RISPOSE: 'E IL POTERE?'") E QUELLO CON IL SECONDO MARITO, MASSIMO CIAVARRO: "È STATA UNA SEPARAZIONE CAZZUTA. MI SENTIVO COLPEVOLE PERCHE'…"

Estratto da www.oggi.it

Alla vigilia dei 70 anni (il 21 ottobre) Eleonora Giorgi concede una intervista esclusiva a OGGI […] Per esempio allo scrittore Alberto Moravia: «Avevo vent’anni. Mi sembrava un nonno, pensi la crudeltà dei giovani». O a Jack Nicholson: «[…] Quando è venuto in Italia, mi ha detto: “Vienimi a trovare in albergo”. Salgo nella sua suite, lui simpatico, ma gli dico di no. Vent’anni dopo sono a Los Angeles con il mio film da regista, lo chiamo e gli dico: “Jack, ti ricordi di me? Lo vuoi vedere il mio film?”. E lui: “I’m not interested, I just want to fuck you”. […]

[…], Giorgi racconta anche quando ha trovato la forza di dire no all’eroina grazie al suo primo marito, Angelo Rizzoli: «Ne sono uscita grazie a lui. I vecchi amici c’erano caduti dentro, i nuovi dello spettacolo pure, i ragazzi erano tutti immersi in questa cosa oppure erano brigatisti. Quello è stato un no cruciale. Mi hanno cercato segretamente quegli spacciatori di morte. Ho detto uno dei no più trionfali della mia vita».

TUTTE LE ROTTURE

Poi, le rotture con Rizzoli e il secondo marito Massimo Ciavarro. Il primo, nell’anno delle vicende giudiziarie al termine delle quali, anni dopo, fu assolto: «Gli ho detto: “Andiamocene, andiamo a vivere a New York, c’è la libreria Rizzoli, potresti fare il produttore indipendente”. Lui mi rispose: “E il potere?”. E poi: “Non accetto critiche da nessuno, meno che mai da mia moglie”. Ero stata una yes lady con lui e fu allora che dissi no». Il secondo a causa della decisione su dove vivere: «Un no grande come una casa: è stata una separazione cazzuta. Mi sentivo colpevole perché non lo lasciavo per un altro uomo. Gli ho detto: voglio tornare in città, voglio tornare in mezzo alla gente. […] ».

massimo ciavarro eleonora giorgi sapore di mare 2 eleonora giorgi nino manfredi nudo di donna eleonora giorgi nino manfredi nudo di donna eleonora giorgi e brian deacon in il bacio di mario lanfranchi silvio berlusconi eleonora giorgi milly e gabriella carlucci foto di bacco eleonora giorgi foto di bacco eleonora giorgi carlo verdone borotalco eleonora giorgi a verissimo 3 eleonora giorgi appassionata eleonora giorgi barbara magnolfi disposta a tutto eleonora giorgi bekim fehmiu disposta a tutto adriano celentano eleonora giorgi grand hotel excelsior ornella muti eleonora giorgi appassionata eleonora giorgi a verissimo 4 eleonora giorgi foto di bacco eleonora giorgi massimo ciavarro eleonora giorgi clizia incorvaia 1 eleonora giorgi clizia incorvaia 2 ornella muti eleonora giorgi appassionata renato pozzetto eleonora giorgi mia moglie e una strega eleonora giorgi adriano celentano mani di velluto eleonora giorgi nudo di donna

eleonora giorgi foto di bacco ELEONORA GIORGI MASSIMO TROISI