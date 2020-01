"KEVIN BACON È STATO UCCISO IN MODO ORRIBILE". MA SI TRATTA DI UN OMONIMO DELL'ATTORE - IL PARRUCCHIERE 25ENNE DEL MICHIGAN ERA SCOMPARSO DOPO L'APPUNTAMENTO CON UNO SCONOSCIUTO, CONTATTATO TRAMITE LA PIATTAFORMA LGBTQ GRINDR. LA POLIZIA HA RICOSTRUITO L'ACCADUTO GRAZIE ALL'APPELLO DI UN AMICO DELLA VITTIMA – LA DEDICA DELL’ATTORE KEVIN BACON

Da 105.net

kevin bacon ragazzo ucciso

Kevin Bacon, un parrucchiere 25enne del Michigan, è stato ucciso in modo orribile. Il giovane era scomparso dopo l'appuntamento con uno sconosciuto, contattato tramite la piattaforma LGBTQ Grindr. Il giovane aveva contattato il suo assassino, il chimico Mark Latunski, il giorno della vigilia di Natale 2019 e lo aveva raggiunto a casa sua poco dopo le cinque del pomeriggio.

A mettere la polizia sulla pista di Grindr era stato l'appello lanciato da un amico di Kevin che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, aveva intuito che il ragazzo poteva trovarsi in pericolo.

il chimico Mark Latunski

Il messaggio recitava: «Questa è un’emergenza, è sparito il mio amico Kevin Bacon. L’ultima volta è stato visto uscire di casa il 24 dicembre alle 17:23 perché doveva incontrare uno sconosciuto da un’app di appuntamenti, probabilmente Grindr. Ha detto che stava incontrando qualcuno a Swartz Creek e che sarebbe tornato più tardi quella notte, ma non è tornato a casa. Il suo telefono è spento dalle 18.20 circa. È insolito che spenga il telefono quando è fuori casa. Abbiamo motivo di credere che non sia al sicuro e che sia intrappolato. Vi chiedo per favore di condividere questo post, aiutateci a ritrovarlo. Adesso allegherò anche i dettagli su quello che indossava. Stiamo programmando un raduno per fare delle ricerche a Winshall Park oggi alle 11 e poi ci divideremo e perlustreremo la zona».

Come ha raccontato il Washington Post, purtroppo l'amico della vittima non si sbagliava. Latunski è stato arrestato dopo che la polizia il 28 dicembre ha trovato il corpo senza vita di Bacon attaccato per le caviglie al soffitto di casa sua. L'assassino ha ammesso di averlo accoltellato alla schiena, di avergli tagliato la gola e di aver cucinato e mangiato alcune parti del suo corpo.

KEVIN BACON

Vista l'omonimia, l'attore Kevin Bacon è venuto a conoscenza del caso e ha voluto ricordare il ragazzo ucciso dedicandogli un post sul suo profilo Instagram.