"LUKE PERRY E MADONNA HANNO AVUTO UNA RELAZIONE SEGRETA NEGLI ANNI '90" - TORI SPELLING, ATTRICE DELLA SERIE CULT "BEVERLY HILLS 90210", RIVELA LA LIAISON TRA LA POPSTAR E L'ATTORE SCOMPARSO NEL 2019: SI INCONTRARONO NEL 1991, A UN EVENTO PER LA RICERCA SULL’AIDS, E SI SCAMBIARONO UN BACIO SULLE LABBRA SUL PALCO - DA QUEL MOMENTO SI SCATENARONO I RUMORS: "NON DIMENTICHERÒ MAI LA CONFIDENZA DI LUKE: MI PORTÒ NEL SUO CAMERINO E..."

tori spelling

Estratto da www.leggo.it

Tra la popstar Madonna e l'attore più amato della serie cult Beverly Hills 90210, Luke Perry, per tutti Dylan, ci fu una storia d'amore. […] A confermare questa liason è Tori Spelling, attrice e collega di Perry nella serie, che ha svelato questa love story di 30 anni fa. […]

luke perry e madonna

IL RACCONTO DI TORI SPELLING

L'attrice rivela che fu lo stesso Luke Perry a farle questa confidenza, mentre erano sul set: "Non dimenticherò mai che mi ha portato nel suo camerino e me l’ha detto. Mi sono sentita così coinvolta. Oh, mio Dio, mi sta parlando di Madonna". […] Luke Perry le fece ascoltare anche il messaggio audio di Madonna, e la collega di set, le disse: 'Sei la persona più figa del mondo'. Uno, perché sei Luke Perry, e due, perché Madonna ti vuole".

L'INCONTRO VOLUTO DA MADONNA

luke perry e madonna

I due si incontrarono ad un evento della Fondazione americana per la ricerca sull’Aids, era il 1991 e Madonna avrebbe dovuto ricevere un premio a Beverly Hills, consegnato dalla mitica Elizabeth Taylor, che il giorno prima della serata si era ammalata, così Madonna pretese che il sostituto sarebbe dovuto essere Luke Perry in persona, che la cantante salutò sul palco con un plateale bacio sulle labbra. Da quel momento si scatenarono i rumors sulla presunta coppia, ma la cantante si era appena separata da Sean Penn, mentre Perry da lì a poco, nel 1993 avrebbe sposato Rachel Minnie Sharp, madre dei suoi due figli.

luke perry 9 TORI SPELLING E JENNIE GARTH tori spelling luke perry 3 luke perry 4 luke perry 5 luke perry 6 luke perry 7 luke perry 8 ian zering luke perry Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS madonna 1 massimo boldi luke perry madonna 1 madonna 3 madonna 2 madonna 4 madonna madonna 11 madonna 2 madonna 8 madonna concerto di madonna 6 madonna in who's that girl 3 madonna in who's that girl 1 luke perry e madonna luke perry e madonna Jennie Garth e Tori Spelling - KELLY E DONNA di BEVERLY HILLS tori spelling 1 tori spelling 3 tori spelling 2 tori spelling 4 tori spelling 6 tori spelling 5 TORI SPELLING