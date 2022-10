STELLANTIS SGOMMA VIA DALLA CINA – GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP (GAC) E STELLANTIS HANNO FATTO FALLIRE LA JOINT VENTURE PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE JEEP IN CINA – GIÀ LO SCORSO LUGLIO L'AD CARLOS TAVARES AVEVA INTERROTTO L'ACCORDO CON GAC MOTOR E SI ERA RIVOLTO ALLA “DEMOCRATICA” TAIWAN PER AVERE SEMICONDUTTORI E BATTERIE PER AUTO ELETTRICHE. E AVEVA SPIEGATO: “NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN CINA HO REGISTRATO UN AUMENTO DELL'INFLUENZA DELLA POLITICA SUL BUSINESS...”