29 ago 2023 13:33

"MA CHI SIAMO NOI PER NEGARE A MORGAN IL DIRITTO DI PROCLAMARSI UN FENOMENO?" - L’IRONIA DI GRAMELLINI: “DA UN GENIO MI ASPETTO PAROLACCE D’AUTORE, ALLUSIONI PERFIDE, INSULTI PREGNANTI. IN QUESTO SENSO L’EPITETO “BIFOLCHI” NON MI È DISPIACIUTO. MA 'PER DARE DEL “FROCIO DI MERDA' A UN DISTURBATORE, E GRIDARE A UN ALTRO 'LEVATI DAL CAZZO' NON È NECESSARIO ESSERE ARTISTI. BASTA FREQUENTARE UN QUALUNQUE STADIO O INGORGO AUTOMOBILISTICO, AL LIMITE UN TALK, DOVE PERÒ NESSUN BIFOLCO PRETENDE DI PASSARE PER GENIO. O SÌ?” - VIDEO