"MA E’ UN TOPO O UN PIPISTRELLO?", ILARY BLASI PRESENTA LA SUA NUOVA GATTINA SU INSTAGRAM, MA I FAN STRONCANO IL CUCCIOLO DI CANADIAN SPHYNX: "CHE ROBA È? SEMBRA UN EXTRATERRESTRE. MA INVECE DI SPENDERE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI EURO PER LE RAZZE...PERCHÉ NON TI PRENDEVI UN TROVATELLO???" (UN CANADIAN SPHYNX PUÒ COSTARE TRA 1500 E I 3000 EURO)

Novella Toloni per il Giornale

ilary blasi

Ilary Blasi ha annunciato, via social, l'arrivo di un nuovo componente in famiglia. La presentatrice del Grande Fratello Vip ha ufficialmente presentato il nuovo gatto di casa Totti ai suoi follower di Instagram. La foto, che la immortala con un cucciolo di Canadian Sphynx tra le braccia, ha però diviso il web. Il dolce micio non è piaciuto a tutti, anzi, qualcuno c'è andato giù pesante con i commenti.

Ilary Blasi, dopo un periodo di assenza dai social, ha pubblicato nelle scorse ore una fotografia, dove ha mostrato al popolo del web la piccola "Donna Paola", la nuova gattina di casa. Molti fan hanno ricordato come la conduttrice avesse mostrato più volte interesse per questa razza particolare. Oggi, a distanza di tempo, la Blasi ha coronato il suo sogno prendendo un cucciolo di Sphynx.

ilary blasi totti ig

Il felino, la cui caratteristica principale è quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello, è anche conosciuto come "gatto nudo". Fan e follower della moglie di Francesco Totti si sono però divisi nel giudizio, tra chi ha apprezzato questa particolare razza felina e chi, invece, non è riuscito a distinguere neppure la natura della bestiolina: "Ossegnu, sembra un topo", "Scusami eh, ma è proprio brutta/o qst cane. Un mostro", "O che roba è? Ma un animale normale no??", "Ho messo like per la tua bellezza e non di certo per il tuo gattino che sembra un pipistrello".

Se per qualcuno Donna Paola assomiglia "ad un mostriciattolo" o addirittura "un extraterrestre", per qualcun'altro il problema starebbe nel costo dell'animale. Un Canadian Sphynx può costare tra 1500 - 3000 euro a seconda dell'allevamento e della genealogia.

ilary blasi totti ig (2)

Alcuni utenti si sono dunque scagliati contro Ilary Blasi per non aver preferito un gatto comune: "Ma invece di spendere migliaia e migliaia di euro per le razze...perché non ti prendevi un trovatello??? Molto meno fashion, eh? Allora evita di fare la finta crocerossina a Lourdes che fai più bella figura. Vergogna", "Gli animali non si comprano...si adottano..". Animalisti a parte, chissà che con la new entry felina la famiglia Totti - Blasi non abbia accantonato i progetti per il quarto figlio.

ilary blasi lato b ig ilary blasi lato b 1

ilary blasi ig 8 ilary blasi ig 5 ilary blasi ig 6 ilary blasi ig 7 ilary blasi ig 3 ilary blasi ig 4 ilary blasi ig 11 ilary blasi ig 2 ilary blasi ig 13 ilary blasi ig 9