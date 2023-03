"MADONNA CHE FIGURA DI MERDA CHE HO FATTO". CHRISTIAN DE SICA CREA IL PANICO A "DOMENICA IN": NON SOLO NON RICONOSCE KATIA RICCIARELLI NEL GIOCO DEL CANTANTE MISTERIOSO MA AFFONDA IL COLPO (“È TROPPO STONATA. SARÀ SICURAMENTE UN’ATTRICE, MAGARI UN’ATTRICE COMICA MA NON PUO’ ESSERE UNA CANTANTE”) - IVA ZANICCHI PEGGIORA LA SITUAZIONE: “PERÒ SCUSA HAI FATTO UNA ROBA TREMENDA, AMORE ALMENO FAI DUE ACUTI" - VIDEO

"Che figura di m***a". Lo dice fuori dai denti, Christian De Sica, e l'imbarazzo in studio a Domenica In è grande, grandissimo. Mara Venier ospita i prossimi giudici/investigatori protagonisti del Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci che sta per tornare in onda su Rai 1.

"Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice, magari un’attrice comica ma una cantante no sicuramente", azzarda De Sica, non mostrando dubbio alcuno. Finita la performance piuttosto fuorivante di Azzurro, il classicone di Paolo Conte reso immortale da Adriano Celentano, il cantante misterioso effettivamente stonato come una campana alza la maschera e... sorpresa: è Katia Ricciarelli.

Sì, proprio quella Ricciarelli ex moglie di Pippo Baudo e tra le più celebri e apprezzate cantanti liriche italiane. Altro che stonata, insomma. Le parole di De Sica non sembrano averle fatto grosso piacere, e infatti l'attore si scusa: "Madonna mia che figura di me***a che ho fatto. Io ho detto che era stonata". "Lei è una grande artista - interviene a questo punto sempre la Zanicchi, peggiorando la situazione - però scusa hai fatto una roba tremenda… amore almeno fai due acuti". Fatale, per Katia, il peso della maschera di gommapiuma.

