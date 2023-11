"I MANESKIN NON VENDONO DISCHI IN ITALIA, A NESSUNO FREGA NIENTE DI LORO” – GUE’ PEQUENO, FORSE REDUCE DA UN TUFFO NEL PROSECCO, TORNA ALL’ATTACCO DELLA BAND: “FARANNO ANCHE I SOLD OUT DEGLI SHOW, MA NON LO SO CHI LI ASCOLTA” - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL RAPPER SI SCAGLIA CONTRO DAMIANO E COLLEGHI: UN ANNO FA LI AVEVA DEFINITI "FINTI TRASGRESSIVI". “LIMONI TRA DI LORO, CLIP SENZA VESTITI. SONO UNA BAND ROCK PER TUTTI, CON UNA TRASGRESSIONE CHE POI NON C’È DAVVERO…”

Gué Pequeno contro i Maneskin. Al podcast Growing Up Italian il rapper ha dichiarato con convinzione a proposito di Damiano David e compagni: "I Maneskin non vendono dischi in Italia, a nessuno frega niente di loro. Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in qualche modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto".

Gué ha aggiunto: "Anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia. Se ho provato? Sì ma giusto per gioco". Non è la prima volta che il cantante si scaglia contro i colleghi più giovani: già un anno fa aveva utilizzato parole poco lusinghiere nei confronti dei Maneskin.

In altri podcast Gué aveva etichettato i Maneskin come "finti trasgressivi. (...) Sono una band rock per tutti, con una trasgressione che poi però non c’è davvero. Limoni tra di loro, clip senza vestiti. Si sono trovati al momento giusto al posto giusto. Poi hanno colmato un segmento che in quel momento storico non c’era".

