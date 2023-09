3 set 2023 09:24

"MARIO DRAGHI IN TV PROSSIMAMENTE? MA QUANDO MAI?" - L’EX PORTAVOCE DI MARIOPIO PAOLA ANSUINI SMENTISCE SUI SOCIAL L’ANTICIPAZIONE DI "LETTERA 43" SULL’EX PREMIER OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI "MEZZ’ORA IN PIU’" DI MONICA MAGGIONI – LA REPLICA: "FORSE DOVREBBE DIRLO ALLA RAI, VISTO CHE LA SOFFIATA ARRIVA DA LÌ (E NON DA UN USCIERE). E NOI CHE PENSAVAMO CHE LEI LAVORASSE PER BANKITALIA, NON PIÙ PER DRAGHI". LA SOFFIATA E' ARRIVATA FORSE PER BOICOTTARE LA TRASMISSIONE DELLA MAGGIONI, COME SOSTIENE QUALCUNO A VIALE MAZZINI?