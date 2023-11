"MARVEL" CORRE AI RIPARI DOPO I FLOP AL BOTTEGHINO - IL FIASCO AL BOX OFFICE DI "THE MARVELS", L'ULTIMO FILM DI SUPEREROI DELLA DISNEY, COSTRINGE I VERTICI DI TOPOLINO A RIVEDERE I PIANI PER IL FUTURO - IL PROSSIMO ANNO SARA' DISTRIBUITO UN SOLO FILM DELL'"MCU" INVECE DI TRE - L'UNICA PELLICOLA A USCIRE NEL 2024 SARA' L'ATTESISSIMO "DEADPOOL 3", MENTRE GLI ALTRI PROGETTI SARANNO RIMANDATI PER RENDERLI PIU' APPETIBILI AL PUBBLICO - IL MEA CULPA DEL CEO DI DISNEY BOB IGER...

The Marvels

(ANSA) - Dopo il flop dello scorso fine settimana la Disney ci ripensa: il prossimo anno sarà distribuito un solo film della franchise Marvel - Deadpool 3 di Shawn Levy e Ryan Reynolds - invece di tre. Il ripensamento e' stato deciso assieme agli studi Marvel dopo il clamoroso fiasco dell'ultima avventura dei supereroi che negli ultimi 15 anni avevano dettato legge al box office al punto da scatenare gli strali di un nume tutelare del cinema a stelle e strisce come Martin Scorsese.

superoi marvel 5

Lo scorso fine settimana The Marvels, con Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson nel cast, ha debuttato in Nordamerica con solo 46 milioni di dollari di incassi, il peggior risultato di sempre della franchise approdata con successo ai botteghini nel 2008 con Iron Man. Da allora i film Marvel hanno incassato oltre 30 miliardi di dollari in biglietti venduti worldwide, spingendo Scorsese a proclamare che stavano soffocando il cinema d'autore.

BOB IGER

Quello dello scorso weekend non era stato d'altro parte il primo segnale che l'universo Marvel aveva cominciato a dare segnali di fatica, secondo alcuni a causa di una sovraproduzione a vantaggio del canale in streaming Disney + ma anche a scapito della qualità dei prodotti. Dietro le quinte gli studi Disney erano ben consapevoli che The Marvels avrebbe avuto problemi ancora prima del debutto nelle sale. L'8 novembre il Ceo di Disney Bob Iger aveva detto, in una conversazione con gli investitori, che l'impero cinematografico della casa di Topolino aveva "perso focus" per un'enfasi sulla quantità sotto il regime del predecessore Bob Chapek.

DEADPOOL 3

Di qui la decisione, presa congiuntamente da Disney e Marvel, di ridurre la produzione da tre a un film all'anno nel 2024. L'annuncio e' arrivato al termine dello sciopero degli attori, ma non e' collegato alla vertenza che per quasi sei mesi ha bloccato le attività di Hollywood, ha appreso l'Hollywood Reporter. The Marvels, il film diretto da Nia DaCosta e sequel della pellicola del 2019 Captain Marvel, era costato ben 280 milioni di dollari alla produzione. Deadpool 3 Hugh Jackman nella parte di Wolverine uscirà il 26 luglio 2024: sarà il primo film della serie Deadpool da quando la Disney ha acquistato 20th Century Fox e il primo con il bollino 'rated R' distribuito dagli studi Marvel.

