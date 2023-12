"MEGLIO CUCINARE CON IL BICCHIERE A FIANCO, BERE STORDISCE LA PREDA" - LA BATTUTACCIA DELLO CHEF SERGIO BARZETTI DURANTE "È SEMPRE MEZZOGIORNO", IL PROGRAMMA IN ONDA SU RAI1 CONDOTTO DA ANTONELLA CLERICI - LA CONDUTTRICE CAPISCE CHE È FINITA SU UN TERRENO SCIVOLOSO E GLISSA: "NON È CARINO DAI" - MA LUI NON CAPISCE L'ANTIFONA E CONTINUA RACCONTANDO DI COME HA RIMORCHIATO LA MOGLIE "INSEGUENDOLA" PER DARLE DA BERE - LE SCUSE DEL CUOCO - VIDEO

GUARDA IL VIDEO QUI

LO CHEF BARZETTI SI SCUSA PER LA FRASE IN TV DALLA CLERICI

sergio barzetti 1

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Dopo la battuta che ha messo in imbarazzo la conduttrice Antonella Clerici nel corso della puntata di ieri di È sempre mezzogiorno su Rai1 e il richiamo della presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia, arrivano le scuse, tramite il suo profilo Instagram, dello chef Sergio Barzetti a tutte le donne per frasi che definisce "profondamente sbagliate" "In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto - scrive -.

Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perchè quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore".

antonella clerici sergio barzetti 1

Nello show culinario era presente lo chef, insieme al sommelier e autore televisivo Andrea Amadei, impegnati nella preparazione di un risotto al radicchio. Un mezzo bicchiere di prosecco è stato usato per la preparazione, e - come sottolineato dalla conduttrice - "l'altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier".

"Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco", ha replicato quest'ultimo. Qui la battuta incriminata, accolta tra le risate del pubblico: "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda", ha detto Barzetti. Al che la Clerici ha cercato di rimediare: "Detto così non è carino".

SERGIO BARZETTI: ''QUANDO CUCINI IN CASA...'

Estratto dell’articolo di Stefania Rocco per www.fanpage.it

antonella clerici sergio barzetti

Pessima la battuta dello chef Sergio Barzetti nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi 19 dicembre. Nello studio della trasmissione condotta da Antonella Clerici si discute dell’opportunità di bere del vino mentre si cucina. Sul tavolo c’è un bicchiere di prosecco, metà del quale viene utilizzato per la ricetta preparata da Barzetti.

“L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier”, è la proposta della padrona di casa che dà il via a uno scambio di commenti in studio, sfuggito al controllo di autori perché andato in onda in diretta. “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito”, si inserisce Amadei, “e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”. “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”, aggiunge lo chef Barzetti, impegnato nella preparazione della ricetta. […]

sergio barzetti

Chef Barzetti: "Quando ho conosciuto mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere"

Di fronte alle risate dei suoi ospiti in studio, Clerici ha mostrato di essersi resa conto di essere finita su un terreno scivoloso, tentando di ridimensionare la discussione.

“Adesso, detto così…Non è carino”, è stato il commento della padrona di casa, una precisazione che non ha impedito al cuoco di rilanciare, raccontando il primo incontro con la moglie Laura Campagna: “Quando pasturavo (corteggiavo, ndr) Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia.” […]