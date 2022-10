"MEMO REMIGI HA SBAGLIATO MA NON MERITA QUESTO LINCIAGGIO" - ENRICA BONACCORTI: "LO RIMPROVERO PER IL SUO GESTO INOPPORTUNO E MASCHILISTA E PER LE GIUSTIFICAZIONI ARRAMPICATE SUGLI SPECCHI - A ME CAPITÒ A TEATRO CHE DUE ATTORI MI DESSERO PACCHE SUL SEDERE, MA ERA 50 ANNI FA ED ERAVAMO FIGLI DI UN'EPOCA CHE FINALMENTE SI STA SGRETOLANDO”

Franco Giubilei per “la Stampa”

MEME REMIGI

«Andrò in tv a difendere Remigi, di certo mi massacreranno sui social». Enrica Bonaccorti conosce benissimo l'ambiente televisivo, veterana com' è di programmi Rai e Mediaset, ma ha anche una buona esperienza di teatro che, fa capire, non era certo immune da certe cattive abitudini: «A me capitò a teatro che due attori mi dessero pacche sul sedere, ma era 50 anni fa ed eravamo figli di un'epoca che finalmente si sta sgretolando».

Conoscendo personalmente anche Memo Remigi, da un lato ne stigmatizza il gesto immortalato dalla telecamera e rilanciato dai social fino a diventare argomento di discussione a livello nazionale, la scena vista e stravista del cantante-conduttore che palpeggia Jessica Morlacchi durante il programma di Serena Bortone sulla Rai (che poi lo ha licenziato).

BORTONE REMIGI MORLACCHI

Dall'altro però si rifiuta di crocifiggerlo senza rimedio, così come di appiccicargli addosso definizioni come quelle piovute sul colpevole: «Di sicuro è un brutto gesto, ma lasciargli questo marchio di libidinoso a 84 anni». Il gesto però è grave, lei allora come lo definirebbe?

«Il gesto di Memo è stato inopportuno e maschilista. Aggiungo che io mi sono sempre definita orgogliosamente femminista e che sono stata guardata male per questo da tutti gli uomini e purtroppo anche da tante donne. Eppure oggi non mi scaglio contro Memo, anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni, arrampicate sugli specchi».

enrica bonaccorti foto di bacco

Secondo lei cosa avrebbe dovuto fare dopo essere stato ripreso in quella maniera dalla telecamera?

«Avrei voluto sentirgli dire: "Mi dispiace tanto e mi scuso, è stato uno sbaglio figlio della cultura maschilista di una volta che sdoganava parole e gesti oggi inaccettabili, aiutato da un cameratismo che ho evidentemente equivocato".

Detto questo, trova ci sia accanimento nei suoi confronti?

«Conosco Memo, ha 84 anni, fa scherzi in continuazione, e battute che oggi non si dovrebbero più fare, ma non è un vecchio libidinoso come lo stanno descrivendo. Anzi, è un vecchio signore gentile che non merita di essere ricordato per questo, ma per "Innamorati a Milano"».

ENRICA BONACCORTI A STORIE ITALIANE

Lei ha lavorato per molti anni alla radio, nella televisione nazionale pubblica e privata, avrà visto di persona o sarà stata a conoscenza di certe molestie alle donne, piccole o grandi. «In realtà era peggio, perché non c'era consapevolezza e non c'era da ambo le parti, uomini e donne, dunque non c'era vera condanna, soprattutto nei paesi latini. Ma il vero discrimine secondo me è da chi parte la molestia verbale o fisica: se la fa chi ha potere su di te, sul tuo lavoro, questo è un vero crimine. E non è certo questo il caso di Memo».

A lei è successo?

MEMO REMIGI JESSICA MORLACCHI

«Non parlo di me, faccio solo considerazioni scaturite dal disgraziato caso di Remigi, ma vedrà che sarò massacrata per i miei distinguo, in un paese manicheo come il nostro

Se non ci fossero stati i social, che hanno diffuso il filmato evidenziando il comportamento di Remigi, la vicenda sarebbe comunque diventata un caso nazionale o sarebbe morta così? Jessica Morlacchi non aveva denunciato il fatto.

BORTONE REMIGI MORLACCHI memo remigi palpeggia jessica morlacchi 5

«A questo risponda lei, per favore».

enrica bonaccorti foto di bacco enrica bonaccorti memo remigi palpeggia jessica morlacchi 4