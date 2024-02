"MENGONI MI HA CITATO SUL PALCO DI SANREMO IN UNA GAG? MA DA QUANDO È UN COMICO?” – MORGAN PUNGE IL CANTANTE CHE LUI HA SCOPERTO A "X FACTOR" E POI DEMOLISCE IL FESTIVAL: “NON LO GUARDO, NON MI INTERESSA. LA MUSICA È UNA COSA SERIA, A ME NON PIACE VEDERE SPADRONEGGIARE LA NON COMPETENZA. IL FESTIVAL È LA BRUTTURA, TRATTENIAMO IL RESPIRO FINCHÉ NON PASSA. E' UN PROBLEMA CULTURALE GRAVISSIMO..."

"Mengoni mi ha citato sul palco di Sanremo in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico? Non l'ho visto, non guardo Sanremo, non mi interessa". Morgan affida all'Adnkronos una replica ad alzo zero sulla gag di Marco Mengoni che, dal palco dell'Ariston, lo ha tirato in ballo con una scenetta in cui ha tirato fuori le manette per le coppie che si presentano in gara insieme e poi uno abbandona il palco, citando il caso di Morgan e Bugo accaduto quattro anni fa.

Sul festival di Sanremo, l'ex Bluvertigo è netto: "Non lo guardo, non mi interessa, non mi piace - dice -. Per me la musica non è solo ma mia vita, la musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l'andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. E' un problema culturale gravissimo".

