"MI ASPETTAVO UN MAZZO DI FIORI E DELLE SCUSE", LA GRUBER BACCHETTA SALVINI E FA ECCITARE I NEMICI DEL CAPITONE. GLI ALTRI TWITTANO CHE GLI HA REGALATO ALTRI VOTI - “MI PAGANO PER FARE IL MINISTRO, NON PER ESSERE SIMPATICO". ''LA PAGANO PER ESSERE EDUCATO'' - E POI RINCARA: "LA DROGA È UN'EMERGENZA, NON IL FASCISMO". LILLI: ''SE RICEVE MINACCE DI MORTE E' PERCHE' AGGREDISCE LE PERSONE''. ''MI FACCIA UN ESEMPIO''. ''EHM...FABIO FAZIO'' – VENEZIANI: “FA VOMITARE LA FAZIOSITA’ ISTERICA DELLA GRUBER E DELLA SUA SPALLA” (DE ANGELIS) - VIDEO

Grazie a Gruber e De Angelis, la Lega di Salvini dopo Otto e Mezzo di stasera su La7 aumenterà i consensi — Michele Arnese (@Michele_Arnese) 8 maggio 2019 Fa vomitare la faziosità isterica della gruber e della sua spalla nei confronti di Salvini. Riesce a rendere simpatico Salvini anche a chi non ne aveva per lui. — Marcello Veneziani (@VenezianiMar) 8 maggio 2019 Va riconosciuto a Lilli Gruber e De Angelis di non aver fatto sconti a #Salvini. Lo hanno incalzato, anche su argomenti spinosi, come solo i bravi giornalisti sanno fare. Bravi davvero. Su Salvini, arrogante, evasivo, superficiale, stenderei un velo pietoso. #ottoemezzo — Daniele Cinà (@danielecina) 8 maggio 2019 Lilli Gruber che apre la trasmissione ridendo in faccia a Salvini, dandogli del cafone e pretendendone le scuse, ed è riuscita persino a metterlo in imbarazzo, è da antologia della resistenza. Insegnaci a vivere Lilli #ottoemezzo — manuel peruzzo (@ManuelPeruzzo) 8 maggio 2019 Io che guardo #ottoemezzo con Lilli Gruber che maltratta Salvini. pic.twitter.com/aBwUJKpIyX — Joan Meadows (@gioprati) 8 maggio 2019 Salvini: "Ogni giorno ricevo minacce di morte" Gruber: "Anche lei aggredisce le persone" Salvini: "Mi faccia un esempio" La Gruber dopo una pausa....."Vabbè Fazio". ASFALTATA...?#ottoemezzo — Denis #ItalExit (@todorov_denis) 8 maggio 2019

Dopo le frecciate a distanza, a Otto e mezzo è andato in scena lo scontro fra il leader della Lega Matteo Salvini e la conduttrice Lilli Gruber. «Mi aspettavo unmazzo di fiori e delle scuse da lei», ha esordito la conduttrice della trasmissione di La7. Il titolare del Viminale ha replicato ironico: «Le voglio un sacco di bene». Ma poi ha aggiunto:

«Mi pagano per fare il ministro dell'Interno, non per essere simpatico». La "lite" tra i due era iniziata quando Salvini, nel corso di un comizio, aveva detto di non aver voglia di andare in trasmissione: «Domani devo andare dalla Gruber, simpatia portami via». La risposta non si era fatta attendere: «Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema può restare a casa o preferibilmente al ministero».

Il vicepremier, però, non è rimasto a casa e si è presentato negli studi di via Novaro. La prima domanda di Gruber ha preso di petto la questione: «Ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse». Salvini le ha sorriso: «Le voglio un sacco di bene e, anche se non ho moltissimo tempo per guardarla da casa, ritengo che questa trasmissione sia assolutamente equilibrata». «Eppure nel comizio lei non è stato educato», ha ribattuto la conduttrice. E il leader della Lega di rimando: «Mi pagano per fare il ministro dell'Interno, non per essere simpatico. Passo la giornata a occuparmi di droga, mafia, immigrazione clandestina. Le manderò comunque rose e margherite».

Gruber non ha minimamente mollato il colpo e ha incalzato il ministro: «La pagano anche per essere educato». Tutta l'intervista è proseguita su toni abbastanza accesi anche con l'altro ospite, il vicedirettore dell'Huffington Post Alessandro De Angelis, sui temi del fascismo e delle critiche del ministro al conduttore della Rai Fabio Fazio. In conclusione Gruber è tornata alla carica. «Allora me lo manda quel mazzo di fiori?». «Gliene mando due», ha promesso Salvini.

