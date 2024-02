"MI FA MALE NON RIUSCIRE PIÙ A METTERE MIA FIGLIA SULLE SPALLE" – IL RE DEI TRONISTI COSTANTINO VITAGLIANO PARLA A "VERISSIMO" DELLA SUA MALATTIA AUTOIMMUNE - LA MACCHIA SULL'AORTA, IL RAPPORTO CON PADRE PIO E IL LEGAME CON LELE MORA – “MI FACEVA SPONSORIZZARE DA TESTA A PIEDI: PORTAVO LE MUTANDE A VISTA PERCHÉ MI PAGAVANO” – HO VISSUTO 5 ANNI A MADRID, LEO DICAPRIO STAVA SEMPRE NEL PRIVÉ CON ME. SONO STATO A PETTO NUDO IN CONSOLLE MENTRE PHIL COLLINS SUONAVA LA BATTERIA. IN SARDEGNA, USCIVO CON BEYONCÉ E JAY Z..." (MEJO DI MANUEL FANTONI!)

Estratti da tgcom24.it

costantino vitagliano

"Fino a tre mesi fa mi mettevo mia figlia sulle spalle e andavamo dappertutto. Adesso non ce la faccio, e questo mi fa male". Costantino Vitagliano torna a "Verissimo" per parlare del suo grave problema di salute: una malattia autoimmune, che ha iniziato ad accettare solo recentemente.

"Da un momento all'altro è come se si fosse spento l'interruttore della mia vita, sto cercando di riaccenderlo e tornare a vedermi quello che ero" racconta l'ex tronista di "Uomini e donne", svelando di mettercela tutta soprattutto per la figlia: Ayla, nata dal rapporto con l'ex Elisa Mariani.

(...)

COSTANTINO

Estratti da leggo.it

Costantino Vitagliano è stato nuovamente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di come sta affrontando la malattia rara autoimmune che lo ha colpito da molto tempo, ma che solamente nell'ultimo mese ha scoperto di avere. L'ex tronista era stato ospite di Verissimo già a fine gennaio per raccontare il dolore allo sterno che gli ha cambiato la vita dal giorno alla notte: «Ho una macchia sull'aorta. Sono andato in ansia totalmente perché mi hanno mandato nel reparto tumorale. 29 giorni di esami senza avere risposta». 8...)

costantino vitagliano

IL RE DEI TRONISTI

Estratti da ilriformista.it

(...) Il rapporto con Padre Pio: “un giorno in più per vivere”

Forse per cercare sostegno e forza, Costantino si è concesso una visita a San Giovanni Rotondo, dove sono ospitate le spoglie di Santo Pio da Pietralcina, e ha voluto condividere il momento con i suoi follower di Instagram.

Il modello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae accanto a una statua di Padre Pio, accompagnata dalla didascalia: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere”.

costantino vitagliano daniele interrante troppo belli 3

Il legame con Lele Mora

Era proprio lui l’agente nel boom della fama dell’ex tronista. Poi nel 2008 scoppia lo scandalo Vallettopoli e Costantino lascia la squadra di Lele. “Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano”

“Io ho vissuto cinque anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”.

IRENE PIVETTI COSTANTINO VITAGLIANO costantino vitagliano 1 daniele interrante costantino vitagliano troppo belli costantino vitagliano Costantino Vitagliano COSTANTINO VITAGLIANO COSTANTINO VITAGLIANO 4 COSTANTINO VITAGLIANO 2 COSTANTINO VITAGLIANO Costantino Vitagliano costantino vitagliano 2 costantino vitagliano alberto dandolo fabio de vivo costantino vitagliano costantino vitaliano costantino vitaliano 4 costantino vitagliano 5 costantino vitagliano 4 costantino vitagliano 3 costantino vitagliano 2 costantino vitagliano daniele interrante troppo belli