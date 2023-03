"MI PIACE MOLTO SCATTARE FOTO DEL MIO CULO E POSTARLE SUI SOCIAL. NON CI SONO DIFETTI DI CUI VERGOGNARSI, MA PREGI DI CUI PRENDERSI CURA" - LA CANTANTE LIZZO CONTINUA LA SUA BATTAGLIA PER FAR CREDERE CHE L'OBESITA' SIA "NORMALE": "IL MONDO PUÒ ESSERE CRUDELE. HO SOFFERTO SU DI ME I PEGGIORI INSULTI E SO DI COSA PARLO QUANDO CANTO 'SEI SPECIALE'" - "NESSUNO SI DEVE SENTIRE MALE SOLO PERCHÉ HA UN FISICO CHE NON RISPETTA I CANONI DELLA NORMALITÀ..."

Estratto dell'articolo di Sofia Mattioli per “la Stampa”

Un inno all'amore per se stessi formato XL, il messaggio arriva a caratteri cubitali. Speciale. La supereroina del pop Lizzo, 4 Grammy e una trasformazione in superwoman con un costume nel video che accompagna il brano, stasera porta al Mediolanum Forum la sua miscela vincente. […] «La canzone che dà il titolo all'album è per me la più importante - dice Lizzo - mi aiuta, il mondo può essere così crudele».

La genesi del testo? «Avevo avuto una brutta giornata e sui social continuavo a vedere cose che non mi piacevano, ho scritto così una canzone che mi ricordasse quanto fossi speciale e amata anche quando sono triste. Il brano è un reminder per tutti, non sei mai solo. Sei amato e speciale. Se nessuno te l'ha detto oggi sei speciale».

Il fenomeno Lizzo, al secolo Melissa Viviane Jefferson, ha dimensioni titaniche[…] «Voglio dedicare questo premio a Prince - ha detto ritirando il Grammy -. Quando è scomparso ho deciso di dedicare la mia vita a fare musica, musica positiva. Pensavo: non importa se la mia allegria vi disturba. Era un momento in cui la musica ispirata a messaggi motivazionali e positivi non era mainstream. Non mi sentivo per niente capita ma sono stata coerente con me stessa perché volevo rendere il mondo un posto migliore ma dovevo essere io quel cambiamento».

«[…] Ho sofferto su di me i peggiori insulti e so di cosa parlo quando canto "sei speciale". Nessuno si deve sentire male solo perché è obeso, troppo magro o ha un fisico che non rispetta i canoni della normalità. Tutti siamo speciali e non ci sono difetti di cui vergognarsi, ma pregi di cui prendersi cura. Sento che il mio compito è quello di urlarlo al mondo».

[…] «Instagram, lo sappiamo tutti, è la app delle immagini... Mi piace molto scattare foto del mio culo e postarle, ora sono anche tornata su Twitter. Non mi interessa nient'altro, non penso agli hater, sono diventata più brava a leggere commenti negativi perché in realtà sono stupidi. […]»

