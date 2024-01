Ivan Rota e l’intrepido “ruotino di scorta” per Dagospia

victoria dei maneskin 2

Le foto di Victoria dei Maneskin alle Maldive mandano in visibilio i pipparoli dei social: "Mi sono quasi abbronzata", ha scritto la bassista della band romana su Instagram pubblicando alcune cartoline della vacanza in compagnia della fidanzata Luna e di alcuni amici…

“Non se la sente di andare in onda”. Lorenzo Biagiarelli ha deciso di rimandare il suo rientro in Rai a causa dei fatti di cronaca legati alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, che lo vedono coinvolto indirettamente. "Rai ed ‘È sempre mezzogiorno’ restano in attesa di nuove comunicazioni da parte di Biagiarelli che deciderà liberamente quando tornare al suo posto in trasmissione".

É finita la storia d'amore tra Angelina Mango e il suo fidanzato storico, il chitarrista Antonio Cirigliano?

lorenzo tano

I Green Carpet Fashion Awards si terranno a Los Angeles il 6 marzo 2024. Come ogni anno questa cerimonia di premiazione sarà co-presieduta dalla ideatrice dei GCFA Livia Firth con le attrici Cate Blanchett, Helen Hunt, Julianne Moore e Zendaya. Una serata ad alto tasso vip. Ieri a Pomeriggio Cinque Emanuela Gentilin ha aggiornato Myrta Merlino sulle ultime novità del GF: “Ultima notizia dalla casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è stato nominato come l’uomo più affascinante della casa. A nominarlo sono state Monia e Fiordaliso“.

lorenzo tano 1

Queste hanno detto del bidello: “Ci sa fare davvero. Ti fa sentire donna, desiderata e voluta. Lui è un uomo di altri tempi. Un ragazzo che ama le donne dalla mattina alla sera, da come si alza a come va a letto. Diciamo che è il maschio alfa della casa“.

Per fortuna Vladimir Luxuria ha riservato a Garibaldi una bella stroncatura: “Io vorrei rivolgermi a quelle inquiline. Vorrei dire loro che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donne, hanno sbagliato tutto“.

Anche Myrta Merlino è intervenuta dopo il commento di Vladimir: “Oh mamma, Vlady sei stata proprio lapidaria. Ma io non lo so, mi sembra anche simpatico, ma tutto sto fascino?! Diciamo che in quanto a fascino di Giuseppe io non mi pronuncio.”

angelina mango antonio cirigliano

Dopo che i veterani del GF sono stati portati per una giornata in Spa, al rientro sono sembrati strani. Massimiliano Varrese è arrabbiato e dice che lascerá il reality appena gli autori diranno loro del prolungamento. Giuseppe Garibaldi non parla con la sua adorata Anita Olivieri. Gli inquilini in casa usano parole che sono utilizzate dagli haters sui social . Paolo Masella a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno: il risultato di una recente partita della Roma.

Nell’autunno del 2022 la liaison tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli pareva al capolinea. Lui aveva addirittura riallacciato con la compagna Angharad Wood dalla quale ha avuto una figlia . Questa estate l’attore si è riavvicinato alla Porcaroli e ora non si nascondono più e fanno shopping per arredare la loro nuova casa.

eliana miglio angelica giusto

Rocco Siffredi spera di diventare nonno e riferito al figlio superdotato Lorenzo Tano e alla di lui fidanzata Lucrezia Lando dice: “Tutti mi dicono che bella famiglia che avete!’. Da Ortona dove sono nato, a tutta l’Italia. Pure fuori dall’italia: questo è merito tuo. Hai dato la possibilità alla gente di vedere chi sei e come viviamo noi. Vi auguro tutto il bene del mondo, l’importante che sappiate che se le cose si fanno e vanno avanti… come dicono alcuni: ‘Siffredi tra poco fai 60 anni e questi ti fanno diventare nonno!’. Sarebbe bellissimo, fantastico… Il mondo è vostro, impegnatevi e non mollate mai.”

Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante ha ospitato Martina Stella, madre di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini, e Leonardo, 2, avuto da Andrea Manfredonia, da cui si è separata. La conduttrice e l’attrice si guardano da vicino. Stella dice: “Ti guardo e mi fa impressione, sembra che davanti a me ci sia uno specchio”. L’attrice racconta il suo primo bacio: “Quello vero è stato un disastro perché il ragazzo non mi piaceva neanche poi così tanto, il posto non era adeguato, eravamo nel paesino dove sono cresciuta vicino a Firenze, in campagna. A me non andava neanche tanto ma era più forte la voglia di provare e alla fine è stato un po’ così… diciamo che andata meglio dopo"

martina stella

Fabio Rovazzi nelle sue storie Instagram scrive: “Tra un’ora faccio 30 anni”. Per lui una super festa. Al party arrivano molti amici, tra i quali anche Barbara d’Urso, che riprende tutto con lo smartphone. Tra gli invitati anche Nina Zilli e il compagno Danti, da cui il 2 giugno scorso ha avuto la piccola Blue.

Al Grande Fratello, Perla Vatiero dice che non vuole fare la rubrica di gossip perché è trash e lei queste cose non le fa perché è superiore. Robe da pazzi. Varrese le risponde a tono: “…però sei andata in un programma che parla solo di gossip.” Forse Perla non ricorda delle piazzate che ha fatto a Temptation Island…

victoria dei maneskin

In molti hanno l’impressione che Beatrice Luzzi sia diventata scomoda per il programma, pare quasi che la vogliano spingere a lasciare… Infatti ha giá avuto un attacco di panico.

Massimiliano Varrese, concorrente del Grande Fratello, é stato il protagonista del video di Luca era gay, una canzone di Povia. Forse la sua migliore performance come attore.

