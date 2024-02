"MIA MAMMA? È UNA MACCHINA DA BALLO" - BRUCE SPRINGSTEEN DESCRIVEVA COSÌ LA MAMMA ADELE ZERILLI (DI ORIGINI CAMPANE), SCOMPARSA A 98 ANNI - DURANTE I CONCERTI DEL "BOSS" LA SIGNORA GIA' ULTRAOTTANTENNE SI SCATENAVA DAVANTI AI FAN DEL FIGLIO - QUANDO SPRINGSTEEN ERA RAGAZZO FU LEI AD AFFITTARGLI LA PRIMA CHITARRA ELETTRICA - IL DIFFICILE RAPPORTO CON IL MARITO CHE BRUCE, QUANDO ERA PICCOLO, DOVEVA ANDARE A RECUPERARE NEI BAR... - VIDEO

"VI RACCONTO CHI ERA LA MAMMA DI BRUCE SPRINGSTEEN"

Estratto dell’articolo di Gabriele Romagnoli per www.lastampa.it

BRUCE SPRINGSTEEN CON LA MAMMA ADELE ZERILLI

Qualche anno fa andai a sentire Bruce Springsteen a Broadway, in teatro, dove cantava poche canzoni intervallando il lungo racconto della sua vita. Una cosa intima, in cui si apriva al pubblico. Dopo circa 15 minuti arrivarono i ricordi familiari. La prima volta in cui nominò sua madre fu di riflesso: quando lo mandava, bambino, a recuperare il padre nei bar.

Lui si sentiva imbarazzato, ma avanzava tra quegli uomini adulti e un po’ ubriachi, sfiorava la manica del padre e gli diceva: «Mamma dice di tornare a casa». La madre la reggeva, la casa. Svegliava tutti al mattino, dando loro 30 secondi per scendere dal letto. Preparava la colazione per sé stessa per andare al lavoro in centro città. Si metteva una gonna al ginocchio, tacchi alti e il rossetto acceso sulle labbra sotto i capelli corvini da discendenza italiana. Lavorava in un ufficio e lo faceva con piacere e senso di responsabilità.

adele zerilli BRUCE SPRINGSTEEN 6

Mai un giorno di assenza, mai un lamento. Era sempre l’ultima a uscirne. Bruce racconta che spesso la raggiungeva quando anche l’edificio vuoto sembrava riposare. Non c’era più nessuno nei corridoi o alle scrivanie, le macchine per scrivere erano coperte da una custodia di tela. Sua madre gli sorrideva vedendolo arrivare e solo a quel punto era pronta per andarsene. Prendeva la borsa e la sua mano. […] Lavorando e amando la madre sentiva di giustificare il proprio posto nel mondo.

BRUCE SPRINGSTEEN adele zerilli

Che cosa mi ha insegnato, si domandava quell’uomo di settant’anni che la gente pagava per ascoltare mentre si confessava? La sincerità, l’impegno, l’affetto, la fede nella famiglia. Ma più di ogni altra cosa: la voglia di ballare. Di lei dice che era una dancing machine, una macchina da ballo. Cresciuta negli anni Quaranta aveva il ballo nelle ossa. A qualsiasi età le bastava entrare in una stanza dove ci fosse musica per mettersi a ballare. Una cosa naturale, destinata a durare più del linguaggio, più della memoria. E a diventare una canzone, intitolata The Wish. […]

Adele Ann Zerilli (questo il suo nome da nubile) ha preso a noleggio la prima chitarra per Bruce. In cambio, il figlio l’ha fatta salire sul palco a ballare con lui più di una volta. Già a maggio scorso è stato chiaro che non avrebbe potuto più farlo. Non si muoveva, non parlava, ma lo riconosceva quando lo vedeva e sorrideva.

BRUCE SPRINGSTEEN adele zerilli

La musica era nella sua testa. Anche se non ne usciva, il figlio la sentiva ugualmente. Poteva alzarla e farle mettere i piedi sui piedi, trasportandola nella stanza, invertendo la posizione di quando si era bambini, nello scambio inevitabile che ogni forma d’amore comporta. Si è spenta a 98 anni.

Traduzione “The Wish” – Bruce Springsteen

BRUCE SPRINGSTEEN adele zerilli 1

La vecchia strada sporca è tutta fangosa sotto la pioggia e la neve

Ragazzino e sua madre tremano fuori dalla vetrina di un negozio di musica fatiscente

Quella notte in cima a un albero di Natale brilla una bellissima stella

E sdraiato sotto una chitarra giapponese nuova di zecca

Ricordo che la mattina, mamma, ho sentito suonare la sveglia

Mi stenderei a letto e ti ascolterei mentre ti prepari per il lavoro

Il suono della tua custodia per il trucco sul lavandino

E le donne in ufficio, tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti

E quanto sei sempre stato orgoglioso e felice mentre tornavi a casa dal lavoro

Se gli occhi di papà fossero finestre su un mondo così mortale e vero

Non potevi impedirmi di guardare, ma mi hai impedito di strisciare attraverso

E se è un vecchio mondo divertente, mamma, dove i desideri di un bambino diventano realtà

adele zerilli BRUCE SPRINGSTEEN 3

Beh, ne ho alcuni in tasca e uno speciale solo per te

Non è una telefonata di domenica, fiori o un biglietto per la festa della mamma

Non è una casa su una collina con un giardino e un bel cortiletto

Ho la mia hot rod giù in Bond Street, sono più vecchio ma mi conoscerai a colpo d'occhio

Ci troveremo un piccolo rock 'n roll bar e baby usciamo a ballare

Beh, ero io con i miei stivali Beatles, tu con i bigodini rosa e i pantaloni da matador

Tirami su dal divano per fare il twist per i miei zii e le mie zie

Bene, ora ho trovato una mia ragazza, mamma, ho fatto la domanda il giorno del tuo compleanno

È rimasta ad aspettare sulla veranda mentre mi dicevi di uscire

E di' quello che dovevo dire

Ieri sera ci siamo seduti tutti a ridere delle cose che la chitarra ci ha portato

E sono rimasto sveglio pensando alle altre cose che ci ha portato

Bene stasera accolgo le richieste di qui in cucina

Questo è per te, mamma, fammi uscire subito e dirlo

È in ritardo, ma piccola, se stai cercando una canzone triste, beh non lo farò

adele zerilli BRUCE SPRINGSTEEN 2

Gioca