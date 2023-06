"I MIEI ODIATORI SUI SOCIAL OGGI MI CHIAMANO FASCIO, MA IO ME NE INFISCHIO" - IL VIGNETTISTA FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE OSHO, PARLA DOPO LA PRIMA PUNTATA DEL NUOVO PROGRAMMA "TG1 MATTINA ESTATE": “LA MELONI E’ MOLTO CONTENTA CHE IO FACCIA QUESTO PROGRAMMA. SIMPATIZZAVO PER FRATELLI D’ITALIA QUANDO ERA UN PARTITO AL 3% E SONO AMICO DELLA PREMIER. LA MIA SATIRA NON E’ ABBASTANZA FEROCE? FORSE HANNO RAGIONE I CRITICI, MA…"

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per corriere.it

federico palmaroli in arte osho meloni

Ed eccolo Federico Palmaroli, il noto vignettista in arte Osho, quando è appena finita la prima puntata di Tg1 Mattina Estate, la nuova striscia della rete ammiraglia della Rai fatta di intrattenimento e notizie che lo vede tra i protagonisti, dal lunedì al venerdì.

«C’è un clima molto euforico in redazione», racconta lui a poche ore dal debutto, beatamente immerso nell’avventura e disponibilissimo a parlare di Giorgia Cardinaletti la conduttrice e anche di Giorgia Meloni la sua amica premier. «Fate dell’ironia? Non c’è un nesso. Per fortuna sia io che la Cardinaletti- scherza Osho - eravamo già in Rai prima che Meloni diventasse premier. Mica lei l’hanno chiamata a condurre il programma perché si chiama Giorgia come l’inquilina di Palazzo Chigi! Io poi collaboro da tre anni con Porta a Porta di Bruno Vespa, se devo a qualcuno il mio approdo in Rai lo devo a lui e gli dico grazie».

federico palmaroli

Per la prima puntata Palmaroli ha presentato tre vignette, sempre col suo originalissimo metodo delle foto che parlano, recitandole lui direttamente come fa già a teatro: «Sarà TeleMeloni? Macchè. Il mio obiettivo è realizzare la par condicio nella satira - dice spavaldo - Una cosa abbastanza complicata».

Così a Tg1 Mattina ha immaginato Schlein e Conte che chiacchierano a margine della manifestazione di sabato scorso dei CinqueStelle. Con la segretaria dem che dice al leader del Movimento: «Ti meravigli che io sia qui in piazza per la precarietà, che c’è di più precario di un segretario del Pd?».

La seconda vignetta, invece, Osho l’ha dedicata al centrodestra, con Antonio Tajani, in questo momento alle prese con il problema della leadership in Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, che chiede lumi a Elon Musk, il fondatore di Tesla, la macchina con l’autopilota: «Ma tu ce l’hai un partito che si guida da solo?».

In tanti lo attaccano dicendo che la sua satira non è abbastanza feroce. Osho concorda: «Forse hanno ragione loro, non lo so, ma il mio intento da sempre è solo far sorridere, umanizzando il più possibile i personaggi della politica, avvicinandoli alla gente comune, trattando Renzi e Calenda che litigano come fossero due fidanzati».

federico palmaroli in arte osho toninelli conte

Alla fine della prima puntata, lo ha chiamato il nuovo direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per complimentarsi: «Vabbè ma è normale - si schermisce Palmaroli - Lui mi conosce da tanto tempo, siamo amici, anzi fu lui a scoprirmi e a lanciarmi come vignettista politico a Il Tempo, il quotidiano di Roma che allora dirigeva, era il primo gennaio 2018».

È passato tanto tempo e adesso la destra è al potere: «Sì ma io simpatizzavo per Fratelli d’Italia quando era un partito al 3% e sono amico di Giorgia Meloni al di là della politica. I miei odiatori sui social oggi mi chiamano fascio, mi riempiono d’insulti, mi minacciano, ma io me ne infischio e tutt’al più blocco i loro profili e continuo per la mia strada».

GIORGIA MELONI E PAPA FRANCESCO - MEME BY OSHO

Meloni a fine trasmissione non l’ha chiamato («Anche se è molto contenta che io faccia questo programma») e non l’ha chiamato nemmeno Augusta Montaruli, la vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, sua ex fidanzata («Mi ha chiamato solo il 9 giugno per farmi gli auguri di compleanno»).

ELON MUSK E ANTONIO TAJANI - OSHO PEDRO SANCHEZ ELLY SCHLEIN - MEME BY OSHO INCONTRO ZELENSKY MELONI VISTO DA OSHO