"MINNE" A MOLLO: LA RICONOSCETE? LE CURVE SENSUALI DELLA BEDDA SICILIANEDDA HANNO FATTO SBANDARE IL PLAYBOY. GLI SCATTI DALLE MALDIVE, DOVE STA TRASCORRENDO GLI ULTIMI GIORNI DEL 2023, HANNO SCATENATO UN PANDEMONIO SUI SOCIAL TRA I FACILI MORALISMI DEI BACCHETTONI (“QUESTE FOTO IN COSTUME IN LUOGHI PARADISIACI CHE MESSAGGIO POSITIVO POTREBBERO DARE?”) E CHI LA DIFENDE: “SE CERCATE MESSAGGI DI UTILITÀ DOVETE SEGUIRE IL DALAI LAMA E SIMILI”

Da golssip.it

costanza caracciolo

La compagna dell'ex calciatore Bobo Vieri incanta in bikini, le sue curve sensuali fanno sognare il web. L'ex velina Costanza Caracciolo ah scelto le Maldive per gli ultimi giorni del 2023. Al mare la modella fa vedere il suo fisico perfetto in bikini, il décolleté lascia senza fiato.

COMMENTI SOCIAL

-Milioni di foto in costume in luoghi paradisiaci che messaggio positivo potrebbero dare? Solo BENESSERE e in questo contesto storico e sociale in cui ci sono guerre e milioni di famiglie non arrivano a fine mese sono INOPPORTUNE

-Ah ah guarda che questo non è ostentazione. Ripigliati dal pandoro rosa. Queste sono le sue giornate, come Milano o altrove. Sfogliati ‘Avvenire’ vai

costanza caracciolo bobo vieri 5

- Se cerchi messaggi di utilità forse devi seguire il Dalai Lama e simili

COSTANZA CARACCIOLO

Estratti da corriere.it

(…) Anna Costanza Caracciolo, nome e cognome nobili.

«Ma non lo sono. Sono nata in provincia di Siracusa, a Lentini, da una famiglia unita, mamma casalinga e papà radiologo. Anna, il primo nome, è lo stesso di una zia. Ma nessuno mi chiama così».

(…) Christian Vieri.

costanza caracciolo 1

«Ci siamo conosciuti appena arrivata a Milano, aveva 17 anni in più. Non ci siamo mai considerati, fino a 6 anni fa, quando mi ha cercata per promuovere un suo torneo».

A scoppio ritardato.

«Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta».

Il suo passato da playboy?

«Non appena l’ho conosciuto meglio ho capito che potevo fidarmi».

Nel calcio lo chiamavano il muto, con lei parla?

«Sì! Ma quando litighiamo passiamo anche due giorni in completo silenzio».

costanza caracciolo bobo vieri 4 costanza caracciolo 6 costanza caracciolo 8