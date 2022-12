"SUL MIO DIARIO HO SCRITTO 'UN GIORNO LA MIA VITA SARÀ DA FILM'. AVEVO DIMENTICATO DI SPECIFICARE IL GENERE. OGNI TANTO SEMBRA UN HORROR" - SABRINA IMPACCIATORE, UNA DELLE PROTAGONISTE DELLA SERIE "THE WHITE LOTUS", SCATENATA AL "JIMMY KIMMEL SHOW": "SONO FELICISSIMA DI ESSERE QUI, MA QUESTO È IL MIO PEGGIOR PROFILO" - IL FIDANZATO AMERICANO CON CUI HA ROTTO DA POCO, LA PASSIONE PER DAVID LYNCH E LA GAFFE DELLA TORTA "RAZZISTA"… - VIDEO

Da www.repubblica.it

Nove minuti strepitosi quelli dell'ospitata di Sabrina Impacciatore al Jimmy Kimmel show ieri sera. L'attrice romana, diventata celebre nelle commedie di Gabriele Muccino, è stata ospite a Los Angeles del celebre "night show" e ha conquistato tutti con una raffica di battute e la sua spontaneità.

L'attrice è una delle protagoniste della serie White Lotus: Sicilia andata in onda su HBO in America e su Sky (e Now) in Italia, acclamatissima negli Stati Uniti dove lo show ha raggiunto picchi d'ascolto in concomitanza con il finale che da noi arriva lunedì 19 dicembre e su cui vige il riserbo assoluto antispoiler. Nella serie, interamente ambientata in Sicilia, Impacciatore interpreta una inflessibile ma anche molto fragile manager d'hotel, Valentina, che nel corso della settimana in questione al White Lotus dovrà affrontare una serie di crisi professionali e personali.

Nel corso dell'intervista, in cui ha subito esordito: "Sono felicissima di essere qui ma questo è il mio peggior profilo, possiamo fare tutta l'intervista storta?", l'attrice ha raccontato una serie di aneddoti molto divertenti. Del fatto che ha sognato di diventare attrice da quando era una bambina: "Sul mio diario ho scritto 'Un giorno diventerò un'attrice e la mia vita sarà da film'... peccato avevo dimenticato di specificare il genere. Per cui ogni tanto sembra più un horror". Ha rivelato del fidanzato americano con cui ha rotto di recente e della cittadina californiana dove ha vissuto per un po', Ojai, creando una gag con Kimmel sulla pronuncia tra Ojai e Ohio.

Della sua esperienza sul set siciliano di White Lotus ha raccontato anche della sorpresa che voleva fare in occasione del suo compleanno al regista e showrunner della serie Mike White, quando ha fatto preparare una torta al pasticcere di Taormina che prevedeva una bandiera italiana e una americana e una scritta.

Poiché lei è una gran fan del film di David Lynch ha voluto parafrasare il titolo Wild at heart con il nome del regista e ha fatto scrivere dall'ignaro pasticcere 'White at heart'. Nessuno del cast ha voluto posare con lei per la foto di rito e poi le hanno spiegato che si trattava di una frase considerata razzista.

