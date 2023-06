"MIO NONNO MI DICEVA DI NON FISSARE I BIANCHI" - L'INCREDIBILE VITA E CARRIERA DI SAMUEL L. JACKSON, L'ATTORE I CUI FILM HANNO INCASSATO DI PIÙ IN ASSOLUTO - IL SUO PRIMO GRANDE SUCCESSO CON "JUNGLE FEVER" DI SPIKE LEE NEL 1992, CHE CONVINSE LA GIURIA DI CANNES A CREARE IL PREMIO AL MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA PER PREMIARE LA SUA INTERPRETAZIONE DI UN TOSSICODIPENDENTE: "SOLO DUE SETTIMANE PRIMA ERO USCITO DA UNA CLINICA PER LA DISINTOSSICAZIONE. ME LO IMPOSE MIA MOGLIE"

Estratto dell'articolo di Francesca Scorcucchi per il “Corriere della Sera”

Samuel L. Jackson bazzica i set da 51 anni e ha un primato: è l’attore i cui film hanno incassato di più in assoluto. Più di Tom Cruise, più di Brad Pitt o George Clooney. […] Uno dei personaggi a cui è più affezionato è Nick Fury, l’agente segreto creato da Stan Lee per Marvel Comics. […] L’ultima ora, con Secret Invasion , la serie tv […] su Disney+.[…]

samuel l. jackson jungle fever

Jackson è una potenza a Hollywood. Il suo primo grande successo fu Jungle Fever , di Spike Lee. Era il 1992 e la giuria di Cannes, dove venne presentato, rimase così impressionata da creare per lui il premio al migliore attore non protagonista, mai consegnato prima sulla Croisette. Interpretava un tossicodipendente e la sua interpretazione fu corroborata dall’esperienza diretta. Solo due settimane prima usciva da una clinica per la disintossicazione. Glielo aveva imposto la moglie, dopo averlo trovato svenuto nella loro cucina di New York: «Mi disse ora vai e ti ripulisci.

Non lottai, ero stanchissimo anch’io».

samuel l. jackson secret invasion

Samuel L. Jackson e LaTanya Richardson Jackson sono sposati da quarantatré anni, un vero record per gli standard di Hollywood. «Non so se sono un romantico. Spendere tanti soldi significa che lo sono?». Jackson ama regalare alla moglie soprattutto viaggi in Italia. Tornano quasi tutti gli anni. […] Ama spendere soldi anche comprando armi, ne ha una collezione e ha una sua opinione sul rapporto degli americani con fucili e pistole.

samuel l. jackson pulp fiction

«La proprietà di un’arma è una questione di responsabilità. È come avere un bambino, una volta che ce l’hai è tuo dovere prendertene cura, ma non tutti lo sanno fare. Quindi diventa una questione di educazione e di capacità di tenere le armi fuori dalla portata di gente che non sa prendersi queste responsabilità. Le persone mentalmente disturbate per esempio. Quindi è vero, negli Stati Uniti ci dovrebbe essere un miglior controllo, dovrebbe esserci un registro, ma la lobby delle armi è forte ed è difficile da battere».

samuel l. jackson star wars

Ma negli Usa c’è anche un’altra questione, quella razziale. Nato nel 1948, l’attore ha attraversato la storia americana, dal segregazionismo all’elezione del primo presidente nero, passando per i movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta, di cui era un attivo membro negli anni del college. Ha chiamato la sua casa di produzione Uppity, ovvero spocchia, perché quando era un bambino il nonno gli raccomandava di non fissare i bianchi negli occhi perché avrebbero potuto interpretare quello sguardo come un segno di arroganza.

samuel l. jackson the hateful eight

«Quando sono arrivato ad un certo livello nella mia professione, quando non ho avuto più timore si stare dritto e guardare la gente negli occhi, quando ho imparato a parlare chiaro, la gente ha cominciato a dire che mi stavo montando la testa e così ho chiamato la mia compagnia Uppity, mi è sembrato un nome più che appropriato».

