Grillo: "Cosa volete che faccia?"

Il pubblico in coro: "Il comico"#CTCF pic.twitter.com/E7wqgI7U10 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 12, 2023

tweet su beppe grillo da fazio 1

“Ho peggiorato l’Italia, non posso guidare un movimento politico” Cosi. Un gioco. 73 battute x dire ci siamo sbagliati. Come quell’ abito acquistato che ci piaceva tanto e poi indossato un disastro. Peccato che l’abito sia stato pagato dagli italiani. Rendendoci ridicoli

Direi che sta messo maluccio per replicare all'infinito sempre lo stesso show. Noioso.

Un colpaccio ma noioso.

BEPPE GRILLO A CHE TEMPO CHE FA

Grillo sembra persino più sepolto e dimenticato di Berlusconi. È in diretta ma è come vedere le teche.

Che poi la verità è che è un comico scarso.

Non fa più né ridere né piangere

fabio fazio beppe grillo

Lo sguardo di malcelato disprezzo con cui Lagerback guarda Grillo da solo giustifica la sua presenza da anni lì.

Lascia una sensazione di nausea mista a imbarazzo, tristezza, incazzatura (con chi gli ha permesso per anni di condizionare la vita politica italiana).

Un vecchio guitto scoreggione.

Però geniale questa idea di mandare in onda il Beppe Grillo Show al posto di #chetempochefa.

il momento più bello

Grillo "io non posso condurre o portare a buon fine un movimento politico"

Fazio "...e adesso te ne accorgi!?"#CTCF #Grillo #chetempochefa #Fazio pic.twitter.com/qkoSxdRCPI — Sirio (@siriomerenda) November 12, 2023

tweet su beppe grillo da fazio 2

E noi che ci illudevamo che Grillo avesse accettato l’invito per farsi intervistare. #CTCF

Le condizioni pietose in cui versa Grillo ci ricordano che non c’è redenzione per i pirla che hanno votato cinque stelle

Grillo: «Io ho peggiorato il Paese, non è una battuta, tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo. Qualcosa non ha funzionato».

La rivoluzione italiana - dal vaffa day in poi - spiegata bene.

tweet su beppe grillo da fazio 3

Grillo è un fuffaguru che, per usare una metafora, ha trovato quelli delusi dal sale-che-non-si-scioglie di Wanna Marchi e ci ha fondato un partito.

Vedendo Grillo stasera in molti devono avere avuto la stessa sensazione di quando incontri uno dei tuoi ex.

Ma con questo sono stata?

Grillo: "Io vecchio e confuso" non credeteci, è ancora una faina in un pollaio che la volpe ha invitato al banchetto.

"Parlava e si capiva poco, quindi era perfetto per la politica". Dal sarcasmo di #Grillo traspare la disistima per #Conte, che però non gli ha impedito di metterlo per due volte a capo del governo. #CTCF pic.twitter.com/pDhu8DBgFC — Cad Bane ??????Parody (@_Brick_Block_) November 13, 2023

tweet su beppe grillo da fazio 4

Ma davvero c’è chi crede al mea culpa di #grillo?

Vi prende per il culo un’altra volta.

Tutta scena per tornare in pista

Come immaginavo, Grillo non è riuscito ad adattarsi al modello Fazio: l'ospitata classica in poltrona è durata poco quanto nulla, a favore della sua classica "performance" in piedi, girovagando per lo studio di #CTCF

Grillo torna in tv dopo dieci anni (non fa ridere) e attacca Giulia Bongiorno, avvocata della ragazza che accusa suo figlio di violenza sessuale: «Inutili i suoi comizietti davanti ai tribunali, inopportuni». #Grillo

tweet su beppe grillo da fazio 5

I danni al paese da @beppe_grillo e accoliti sono stati enormi: non c’è stata nessuna rivoluzione solo cialtronaggine, dileggio delle istituzioni, apologia dell’ incompetenza e hanno avvelenato il Parlamento.

Ero lì,me lo ricordo! E non é finta!

Con Grillo ci siamo trovati come se un bel giorno uno come Checco Zalone decidesse di fare politica

Come Mussolini con il fascismo, Grillo non ha creato il grillismo, l’ha "tratto dall’inconscio degli italiani".

A Grillo e Casaleggio hanno creduto le élite, non solo gli analfabeti come tanti tendono a sottolineare. E questo spiega il Paese alla perfezione.

beppe grillo a che tempo che fa 3

Beppe Grillo è un mitomane, sempre stato un mitomane, sarà sempre un mitomane. Lo abbiamo accolto come Ladispoli ha fatto col leone del circo: facendo foto, convinti che la cosa non ci riguardasse personalmente. Solo che è durata oltre un decennio, portati a spasso da quello lì.

ricordo ancora grillo a bologna che urlava vaffanculi e discorsi da pianerottolo tra gli applausi di dottorandi, artisti, professori e altra umanità straziata dal benessere, disagio che avrebbe portato poi al governo poveri scemi insieme sia all'odiatissimo pd che all'odiata lega

beppe grillo a che tempo che fa 4

Due domande:

- quanto hanno dato a Grillo per fare un monologo?

- Fazio che ha fatto un’intervista senza fare domande, è stato retribuito lo stesso?

Prendete spunto da Beppe quando parteciperete al pranzo di Natale con tutti i vostri parenti. Parlate, parlate così tanto da non dare possibilità alla zia di chiedervi se vi siete finalmente fidanzati.

#Grillo #CTCF #Fazio

Accipicchia #Grillo è bollito.

fabio fazio beppe grillo

Stasera mi sento meno scemo, perché tutto quello che penso da anni di Grillo se l’è detto da solo. #CTCF

L’impressione di uno sul viale del tramonto come politico e come comico. #grillo.

Ho recuperato la partecipazione di #Grillo a #CTCF di ieri sera ed ho provato pena: un vecchio gaffeur con le solite battute da depravato buono a nulla ma capace di tutto, terrorizzato dall'idea di vedere suo figlio sbattuto in carcere per stupro.

fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa

Meglio Grillo sul Nove che Vespa su RaiUno.

Il Nove è una rete privata che io non pago e quindi può mostrare tutti i contenuti che vuole. Non mi piacciono? Cambio canale senza nessuna conseguenza.

RaiUno è una rete pubblica che pago e se non mi piace mi tocca pagarla lo stesso

La Rai manda in onda Ranucci la stessa sera di Fazio, per depotenziare entrambi. Qualcuno può spiegare a quei cavernicoli di destra che nel 2023 i programmi si possono rivedere in mille modi? Grazie.

ciro beppe grillo

Il #Tg1 che fa un servizio sull’intervento di #Grillo senza nominare mai né #Fazio né #CTCF. Lo stridore dei denti si sente fino in Patagonia.