2 mag 2023 14:27

I "MONTANARI" BORGHI E MARINELLI ALLA CONQUISTA DELLE SCIURE DI MANHATTAN – “LE OTTO MONTAGNE” HA RACCOLTO PIÙ DI 50MILA DOLLARI AL SUO DEBUTTO NELLE SALE AMERICANE. O MEGLIO, IN QUELLE NEWYORCHESI: IL FILM, DIRETTO DA FELIX VAN GROENINGEN E PRODOTTO DA WILDSIDE, È USCITO IN SOLI DUE CINEMA A NEW YORK, E HA REGISTRATO LA MIGLIOR MEDIA SALA DI TUTTO IL BOTTEGHINO A STELLE E STRISCE. IL PROSSIMO WEEKEND USCIRÀ ANCHE A LOS ANGELES E POI IN TUTTI GLI STATI UNITI… - I COMMENTI DEI GIORNALI AMERICANI - VIDEO