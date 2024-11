16 nov 2024 16:40

"MY ENGLISH NO PROBLEM, SE PASSO L’ESAME GIORGIA MI REGALA LO SCOOTER" - MAURIZIO CROZZA SBERTUCCIA RAFFAELE FITTO E LA SUA SCARSA ATTITUDINE A PARLARE INGLESE (COME HA DIMOSTRATO NELL'AUDIZIONE IN PARLAMENTO EUROPEO): "L'INGLESE CE L'HO PROPRIO MADRELINGUE, LA VON DER LEYEN ERA CONTENTISSIMA" - "IO HO SOLO LETTO COME SI PRONUNCIA, COME: 'AIM NOT IAR TO RAPRESENT POLITICAL PARTI' ("NON SONO QUI PER RAPPRESENTARE UN PARTITO POLITICO")