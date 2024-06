22 giu 2024 18:12

"NESSUN POSTO È BELLO COME CASA MIA" - GRAND RAPIDS, LA CITTÀ CHE HA DATO I NATALI A JUDY GARLAND, HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER ACQUISTARE LE SCARPETTE ROSSE INDOSSATE DALL'ATTRICE NEL "MAGO DI OZ" - LE CALZATURE, CHE FURONO RUBATE NEL 2005 DAL JUDY GARLAND MUSEUM DELLA CITTA' DEL MINNESOTA, ANDRANNO ALL'ASTA IL PROSSIMO DICEMBRE: "POTREBBERO ESSERE VENDUTE PER UN MILIONE O PER DIECI MILIONI. HANNO UN VALORE INESTIMABILE…" - VIDEO