"NON FATE PUBBLICITÀ. VOLETE RICATTARMI CON LA PUBBLICITÀ, CON I SOLDI? ANDATE A FANCULO" - ELON MUSK SI SCAGLIA CONTRO GLI INSERZIONISTI CHE HANNO DECISO DI BOICOTTARE X DOPO UN SUO POST CONSIDERATO ANTISEMITA - IL CEO DI TESLA E SPACEX E PROPRIETARIO DELL'EX TWITTER, DURANTE UN EVENTO ORGANIZZATO DAL NEW YORK TIMES, HA SBOTTATO: “E IL MONDO INTERO SAPRÀ CHE QUEGLI INSERZIONISTI HANNO UCCISO L'AZIENDA"

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - "Go F..... yourself!". Elon Musk furioso contro gli inserzionisti che hanno deciso di boicottare X e, in un evento organizzato dal New York Times, li manda letteralmente a quel Paese. Per il ceo di Tesla e SpaceX e proprietario dell'ex Twitter questa operazione potrebbe "uccidere l'azienda". "E il mondo intero saprà che quegli inserzionisti hanno ucciso l'azienda", ha attaccato Musk intervistato mercoledì pomeriggio al New York Times Dealbook Summit.

"Non fate pubblicità. Volete ricattarmi con la pubblicità, con i soldi? Andate a vaffanculo", ha tuonato Musk rivolgendosi poi direttamente a Bob Iger, il direttore generale di Disney, che è tra le aziende che hanno deciso di ritirare la pubblicità dalla piattaforma dopo che il proprietario ha rilanciato una teoria complottista antisemita. "Mi dispiace per quel messaggio", si è scusato Musk definendolo il peggiore e il "più stupido" tra i 30.000 post da lui pubblicati. Anche Apple ha deciso di boicottare la pubblicità su X.