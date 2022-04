"NON E’ L’ARENA", E' L'UCRAINA! - "DON'T WORRY, BE HAPPY"

Da video.repubblica.it

massimo giletti da odessa

"Stiamo qui, siamo in diretta e non rientro in hotel. Don't worry, be happy". Durante il collegamento in diretta da Odessa per la trasmissione 'Non è l'Arena', in onda su La7, Massimo Giletti è stato invitato più volte dagli addetti alla sicurezza a rientrare nell'albergo a causa delle sirene. Raccomandazione più volte però rifiutata dal conduttore. Probabilmente ignaro di essere in onda con il microfono acceso, Giletti si è anche lasciato andare a un "non rompere i c...".

ESPLOSIONI IN DIRETTA A NON È L’ARENA, GILETTI INFURIATO: “RESTIAMO QUI, NON INTERROMPIAMO”

Da fanpage.it

massimo giletti da odessa

Momenti di tensione a Non è l'Arena, con Massimo Giletti che è tornato a condurre il programma in diretta da Odessa, dove si era già recato due settimane prima, non senza polemiche. Il giornalista ha condotto nuovamente dal fronte, alternando le immagini realizzate negli ultimi giorni sul campo e il dibattito in studio, dove lo assisteva Tommaso Cerno, ospite abituale della trasmissione.

Le esplosioni in diretta

massimo giletti da odessa

Nel bel mezzo del dibattito, quando in Italia erano le 23 circa, Giletti ha interrotto a più riprese gli interventi da studio a causa di alcune esplosioni avvertite dal luogo del collegamento: "Ci dicono che ci sono state esplosioni molto vicini a noi, nella zona del porto di Odessa, a circa 700 metri in linea d'area da dove siamo. Ci sono le sirene, noi abbiamo sentito i vetri tremare", ha detto il conduttore mentre operatori e giornalisti presenti si recavano all'esterno per capire cosa stesse accadendo, mentre Giletti spiegava:

massimo giletti da odessa e la presa per i fondelli di selvaggia

Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti anche in questo posto dove, grazie alla Croce Rossa. Lo dico perché a differenza di quanto scritto da qualcuno con molta ironia non siamo al Grand Hotel.

Giletti si rifiuta di interrompere la trasmissione

Il conduttore ha quindi iniziato a discutere con alcune persone dietro le telecamere, che evidentemente provavano a convincerlo a stoppare la diretta e andare nei rifugi. Ma Giletti ha tentato di spiegare in inglese come non avesse alcuna intenzione di fermare la diretta per andare a ripararsi altrove: "Le guardie dietro le telecamere mi dicono che devo smettere, ma noi stiamo qui e continuiamo". Un momento di televisione disarticolato ed estremamente confuso per ovvie ragioni, con Massimo Giletti che si è scusato più volte con il pubblico e i suoi ospiti in studio per le molteplici interruzioni dovute ai varii movimenti davanti alla camera.

massimo giletti a odessa 1

massimo giletti a odessa 3 selvaggia Lucarelli