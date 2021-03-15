"NON SO SE CI RIVEDREMO" - L'EX PRESIDENTE POLACCO LECH WALESA, PREMIO NOBEL PER LA PACE SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO IL REGIME COMUNISTA NEGLI ANNI '80, ANNUNCIA IN UN VIDEO IL RICOVERO IN OSPEDALE. DOMANI L'INTERVENTO SUL PEACEMAKER, MA “CI SONO COMPLICAZIONI…”
EROS A TAVOLA - DAL RACCONTO DI CASANOVA INTENTO A ISTRUIRE DUE EDUCANDE A GUSTARE LE OSTRICHE DI BOCCA IN BOCCA ALLE MOGLI LUSSURIOSE CHE SI COSPARGONO DI MIELE, LA FILOSOFIA CUL-IN-ARIA DI TULLIO GREGORY CHE RIFIUTA LA CUCINA CREATIVA, SEPPURE STELLATA, CHE INSIEME AL CIBO VELOCE HA FINITO PER DISTRUGGERE LA MEMORIA DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA ITALIANA - MONTANARI E LA CUCINA DELLA TRADIZIONE EMILIANA CHE SENZA L'INNOVAZIONE NON ESISTE...
ORA SI’ CHE ENRICHETTO PUO’ STARE SERENO – CON UN GIORNO DI RITARDO ARRIVA IL COMMENTO DI RENZI SUL NUOVO SEGRETARIO DEM: "LA LINEA DI ZINGARETTI ERA CONFUSA. LETTA È UNA SCELTA EQUILIBRATA. HA DELINEATO UNA LINEA RIFORMISTA MOLTO DIVERSA DAL RECENTE PASSATO, A COMINCIARE DALLA LEGGE ELETTORALE (SI RIPARTE DAL MATTARELLUM) E DAL RAPPORTO CON I 5 STELLE. VEDIAMO ORA SE DALLE PAROLE PASSERÀ AI FATTI" – SU QUANTO ACCADUTO NEL 2014 E SULLE SUE MANOVRE PER PORTARE ALLE DIMISSIONI DA PREMIER LETTA RENZI DICE CHE…
FLASH! - AUTOREVOLI FONTI FINANZIARIE MILANESI DANNO PER FATTA LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO (CASTAGNA) CON BPER BANCA (CIMBRI). A QUESTO PUNTO A ORCEL NON RESTA CHE L'OPERAZIONE UNICREDIT-MONTE DEI PASCHI DI SIENA...
MENTRE ITALIA, GERMANIA, FRANCIA E SPAGNA SOSPENDONO PER PRECAUZIONE ASTRAZENECA IL REGNO UNITO TIRA DRITTO E PROSEGUE A RITMO ACCELERATO NELLE VACCINAZIONI ANTI COVID - IN BARBA AGLI STOP IMPOSTI VACCINO DELL’AZIENDA ANGLO-SVEDESE SUPERA I 26 MILIONI DI DOSI SOMMINISTRATE: QUASI METÀ DELLE QUALI ASTRAZENECA - GIOVEDÌ ARRIVERÀ UN NUOVO GIUDIZIO SUL FARMACO DA PARTE DELL’EMA
"RONALDO AL REAL? PUÒ DARSI..." – ZIDANE NON ESCLUDE IL RITORNO DI CR7: “SAPPIAMO CHE TIPO DI PERSONA È E SOPRATTUTTO CIÒ CHE HA FATTO QUA. PERÒ ADESSO È UN GIOCATORE DELLA JUVE E…”. ANCHE BENZEMA GLI STRIZZA L’OCCHIO – CR7 SIBILLINO SUI SOCIAL: “C’È ANCORA TANTO DA CONQUISTARE INSIEME”. MA LA MAGLIA NON È DELLA JUVE... - VIDEO
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
A BALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – LA DESTINAZIONE TURISTICA META DI MILIONI DI VIAGGIATORI È STATA TRASFORMATA DALLA PANDEMIA IN UN LUOGO IRRICONOSCIBILE: AEROPORTI E SPIAGGE DESERTE, MERCATI FANTASMA, HOTEL ABBANDONATI E ABITANTI CHE DEVONO REINVENTARSI UN LAVORO DA QUANDO I TURISTI NON APPRODANO PIÙ A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO AL COVID… VIDEO
MACRON, MA CI VUOI INTOSSICARE? - SU 230 AZIENDE FRANCESI CHE PRODUCONO CIBO AFFUMICATO, UN TERZO UTILIZZA “LEGNI DI DUBBIA PROVENIENZA CON POCA ATTENZIONE AL RISCHIO IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI” - SONO PROCEDURE DA NON PRENDERE SOTTOGAMBA VISTO CHE NELL'AFFUMICATURA È FONDAMENTALE L'ASSENZA DI TRATTAMENTI CHIMICI - E IN ITALIA COME STIAMO MESSI?