"NON SO SE CI RIVEDREMO" - L'EX PRESIDENTE POLACCO LECH WALESA, PREMIO NOBEL PER LA PACE SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO IL REGIME COMUNISTA NEGLI ANNI '80, ANNUNCIA IN UN VIDEO IL RICOVERO IN OSPEDALE. DOMANI L'INTERVENTO SUL PEACEMAKER, MA “CI SONO COMPLICAZIONI…”

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L'ex presidente polacco Lech Walesa, icona della lotta contro il regime comunista negli anni '80, ha pubblicato oggi un preoccupato videomessaggio con il quale annuncia il suo ricovero in ospedale, paventando che possa non sopravvivere.
 

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"Vado in ospedale.Quello che verrà dopo, solo il tempo lo dirà. Quindi, poiché non so quando ci rivedremo o se ci rivedremo, vorrei dire che ho fatto di tutto per servire bene la nazione.
 
Alla prossima volta, se il destino mi permetterà di restare ancora un po' su questa terra. Altrimenti, pregate per me", ha detto nel video pubblicato su Facebook il 77enne premio Nobel per la pace ed ex presidente della Polonia.
 
Il suo segretario, Marek Kaczmar, ha spiegato che l'ex leader carismatico del movimento sindacale Solidarnosc, si sta ricoverando per la sostituzione programmata della batteria del suo pacemaker, ma che però "ci sono complicazioni". "L'operazione è prevista per domani - ha detto - a meno che i test di oggi non dimostrino che è necessario intervenire immediatamente". (ANSA-AFP).

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