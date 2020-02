"UNA NOTTE A NEW YORK FUI CONQUISTATA DA DAVID BOWIE. C’ERA ALCHIMIA TRA NOI” – LORY DEL SANTO: “ACHILLE LAURO? LO CONOSCO, APPROVO IL SUO LOOK. LE DONNE NON OSANO PIU'. ANCHE A SANREMO. A PARTE ELODIE. PER ARRIVARE ALLA PARITA' C'E' ANCORA MOLTO DA FARE, BISOGNA SMETTERLA DI DIRE AD UNA DONNA 'SEI MIA' O 'SEI MIA PER SEMPRE'. IL PER SEMPRE NON ESISTE"

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

lory del santo

Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

La Del Santo ha detto la sua su Achille Lauro: "Lo conosco, mi è capitato di incontrarlo in una trasmissione a Napoli. Abbiamo fatto amicizia, ci eravamo promessi di rivederci. Già all'epoca, anche se non era ancora affermato come oggi, era interessante. Ci sta mettendo dello stile, questo per me è importante. Serve creare in chi ti ascolta un immaginario, soprattutto se non hai una voce incredibile. Ha un'immagine prepotente, approvo assolutamente quello che ha fatto. Approvo il suo look anche perché a Sanremo ho visto tanti vestiti sbagliati. Anche le donne hanno smesso di osare. A parte Elodie. Achille Lauro è stato l'unica stella che ha brillato".

david bowie hansa studios berlino lory del santo

Lory Del Santo, poi, ha raccontato: "Io ho conosciuto David Bowie a New York. Era molto interessante. Non mi sono neanche fatta la foto con lui, anche se avevo la macchinetta in borsa, solo perché c'era anche Eric Clapton. Eravamo in una Limousine io, Eric, Bowie e una ragazza di playboy. Fu un incontro incredibile, David era un oratore affascinante, pazzesco. Non ho potuto approfondire la conoscenza perché ero impegnata. Cercava di convincere Eric di fare l'attore, ma lui non voleva saperne. C'era un'alchimia tra di noi credo. Amavo il suo modo di parlare, la sua apertura all'arte nel senso proprio del termine. Mi aveva conquistato".

lory del santo david bowie a montecarlo by helmut newton

Poi sulle donne: "Per arrivare a una parità c'è ancora molto da fare, spero nella prossima generazione. Ancora oggi ci sono troppi uomini che pensano di avere il possesso della donna. Soprattutto sulle mogli o sulle fidanzate. Prima o poi questa mentalità arretrata si eliminerà. La cultura del possesso va abolita. Bisogna smetterla di dire 'sei mia' o 'sei mia per sempre'. Il per sempre non esiste. Si sta insieme, si condivide, ma non si deve considerare una persona come una proprietà".

lory del santo e eric clapton LORY DEL SANTO LORY DEL SANTO lory del santo a drive in lory del santo LORY DEL SANTO CON GEORGE HARRISON