13 dic 2020 13:08

"DAL 1º GENNAIO CHIUDE MICROMEGA" – L’ANNUNCIO DEL GRUPPO GEDI CON UNA GELIDA LETTERA DI TRE RIGHE - IL DIRETTORE FLORES D’ARCAIS: "STIAMO GIA' STUDIANDO LE MODALITA' PER NON INTERROMPERE LA CONTINUITA' DELLA TESTATA" - DOPO 35 ANNI DI PUBBLICAZIONI, IL PIANO PER NON MORIRE POTREBBE ESSERE QUELLO DI PORTARE TUTTA LA BARACCA IN DOTE AL “FATTO”...