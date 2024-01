"PARLERÒ DI TOTTI IN TV MA NON DIRO’ TUTTO" - FLAVIA VENTO ANNUNCIA CHE VENERDÌ SU RAI 1 A ‘LA VOLTA BUONA’ FARA’ DELLE RIVELAZIONI SULLA PRESUNTA LIAISON CON IL PUPONE RISALENTE A QUASI 20 ANNI FA, QUANDO L'EX CAPITANO GIALLOROSSO ERA IN PROCINTO DI SPOSARE ILARY (GIA’ IN DOLCE ATTESA) – “LA LORO SEPARAZIONE? GIÀ UNA CHE RUBA I ROLEX, L'ALTRO CHE NASCONDE LE BORSE...SIGNORI SI NASCE” - TOTTI HA SEMPRE NEGATO IL FLIRT MENTRE LA VENTO È STATA ACCUSATA DI ESSERE UNA BUGIARDA ROVINAFAMIGLIE…

Estratti da corrieredellosport.it

flavia vento

Flavia Vento tornerà presto a parlare della sua presunta liaison con Francesco Totti, risalente a quasi venti anni fa, quando l'ex calciatore era in procinto di sposare Ilary Blasi. "A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti", aveva assicurato qualche tempo fa sui social network. Detto, fatto. A Turchesando, programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, la Vento ha annunciato che venerdì sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1. "Forse parlerò di Ilary e Totti ma non dirò tutto", ha fatto sapere.

Flavia Vento ha inoltre commentato duramente la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi: "Si commentano da soli. Già una che ruba i Rolex, l'altro che nasconde le borse...Signori si nasce. In questa separazione non sto dalla parte di nessuno, non mi interessa neanche così tanto questa vicenda". Per altre rivelazioni non resta che attendere il 5 gennaio: l'appuntamento è con La volta buona, alle 14 circa, su Rai1.

totti ilary blasi

La storia tra Francesco Totti e Flavia Vento risale al 2005. Un mese prima delle nozze tra l'ex calciatore e Ilary Blasi la showgirl rilasciò un'intervista al settimanale Gente in cui assicurava di aver trascorso una notte di passione con lo sportivo.

All'epoca Ilary era già in dolce attesa del primogenito Cristian. Totti ha sempre negato tutto e Ilary gli ha creduto mentre per anni Flavia è stata accusata di essere una bugiarda rovinafamiglie in cerca di popolarità. Ora la Vento è pronta a tornare sull'argomento.

