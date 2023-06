"I PENSIERI LEGATI AL SESSO NON SONO UN OSSESSIONE, PERÒ DIPENDE DA COSA SI FA E DOVE CI SI TROVA" - ALBERTO ANGELA, CON IL SUO "PACCO" IMPORTANTE, CI PARLERÀ DI SESSO IN PRIMA SERATA SU RAI1 (METTETE A LETTO I PUPI!). IL FIGLIO DI PIERO, SCOMPARSO LO SCORSO AGOSTO, ANDRÀ IN ONDA CON UNA VERSIONE HOT DI “SUPERQUARK”: “PARLEREMO DI CALO DEL DESIDERIO, PRELIMINARI E TRADIMENTI MA NON NELLA PRIMA PARTE DELLA PUNTATA, SIAMO SEMPRE SU RAI1" - "SE FOSSI SALITO SUL TITAN PER VEDERE I RESTI DEL TITANIC? MA PER CARITÀ…"

Estratto dell’articolo di Andrea Scarpa per “il Messaggero”

ALBERTO ANGELA PIERO ANGELA

Nessuno aveva dubbi, ma adesso è ufficiale: Alberto Angela, 61 anni, torna in tv per raccogliere l'eredità del padre Piero, morto il 13 agosto 2022. Dal 29 giugno per sei puntate sarà su Rai1, alle 21.25, con Noos - L'avventura della conoscenza, nuovo programma di divulgazione scientifica, evoluzione del popolarissimo Superquark guidato dal 1995 dal giornalista torinese che giovedì è addirittura finito in una delle tracce della Maturità per il suo ultimo libro, Dieci cose che ho imparato.

alberto angela

[…]

Chi ha avuto l'idea di sostituire "Superquark"?

«Noi due insieme. Volevamo che in tv ci fosse ancora un programma di divulgazione scientifica. Dopo, mi sono preso un po' di tempo per pensarci, e quando ho deciso di andare avanti il primo a saperlo è stato il presidente Mattarella: a settembre con mia madre, mia sorella Christine e i dirigenti Rai siamo stati al Quirinale per regalargli un cofanetto con i dvd di papà. Il nome Superquark, però, era e resterà per sempre di Piero Angela».

[…] Si occuperà anche di intelligenza artificiale e delle questioni etiche che pone?

«Sì, ma senza essere critici né divisivi. Cosa che vale anche per la sessualità. L'affronteremo ma non nella prima parte della puntata, siamo su Rai1...».

Come?

«Con attenzione: calo del desiderio, preliminari, tradimento...».

alberto angela ai funerali del padre piero 3

A proposito, la psicologa Terri Fisher dell'Ohio State University di Mansfield, in America, con una ricerca ha stabilito che gli uomini adulti sani in un giorno fanno 18 volte pensieri legati al sesso e le donne 10: lei si riconosce in questa media?

«Anche se sapiens sono un uomo. Diciamo che non ho mai fatto calcoli... Dipende da dove uno si trova e cosa fa. Non è un'ossessione, però... Non lo so».

Con "Noos" affronterà questioni come fluidità di genere o maternità surrogata?

«No. Perché non vogliamo spaccare il pubblico. La scienza non divide, è l'interpretazione che può farlo. Anche per questo parleremo di web e fake news».

Quella sul suo conto che le ha dato più fastidio?

ALBERTO E PIERO ANGELA

«La storia del mio rapimento in Niger che periodicamente viene fuori come se fosse ancora in corso ( risale al 2002, Angela con la troupe fu bloccato per 15 ore da criminali armati, ndr). Per non parlare di quella volta che, nel 2015, ero in Argentina, mi hanno dato per morto. In albergo il regista venne in stanza: tutto bene? Qui c'è scritto...».

Lei ha 5 lauree (4 honoris causa), è Commendatore della Repubblica, le hanno dedicato un'orchidea e anche un asteroide: è vero che parla anche il curdo e lo swahili? Con lei l'autostima di un umano normodotato va un po' in crisi.

Meraviglie la penisola dei tesori alberto angela

«Ahahahah... (ride). Non è vero. Queste sono fake news. Di swahili sapevo quattro parole quando facevo gli scavi in Africa. Di curdo neanche quelle».

[…] Nel 2022 ha fatto uno speciale sul Titanic: l'avrebbe mai usato il sommergibile che è appena imploso?

«Per carità, lasciamo stare». […]

alberto angela alberto angela. meme su alberto angela 2 alberto angela alberto angela alberto angela alberto angela roberto giacobbo meme su alberto angela 1 alberto angela giacobbo meme su alberto angela alberto angela conduce meraviglie 2