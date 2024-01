"LE PERSONE CHE SI VERGOGNANO DI INVECCHIARE SONO STUPIDE" - LA 65ENNE SHARON STONE RACCONTA LA SUA NUOVA VITA LONTANA DAI SET, TRA PITTURA E LA RICERCA DELL'AMORE SU TINDER: "UNA VOLTA MI SI È PRESENTATO UNO CHE SI ERA FATTO 20 MILA PERE DI EROINA... SONO SCAPPATA" - I PROBLEMI DI SALUTE (NEL 2001 È QUASI MORTA PER UN ICTUS) ED ECONOMICI: "HO PERSO PIÙ DI METÀ DEL SUO PATRIMONIO A CAUSA DEL CROLLO DELLA 'SILICON VALLEY BANK'"

[…] Sharon Stone […] viene bannata dalle app di incontri per single perché si iscrive con il suo nome e gli amministratori pensano che si tratti di una mitomane. […] . Quella di «Sharon Stone la diva», però, è una maschera: «I miei amici dicono che vado al piano di sopra, torno giù e mi sono trasformata in Sharon Stone. È come indossare il costume di Superman. La gente non si aspetta di incontrare me, si aspettano il personaggio che interpreto».

C’è un po’ di tutto nella lunga intervista che il Times di Londra le ha dedicato nel suo magazine settimanale: le rivelazioni sul suo utilizzo di app per cuori solitari («Questo sarà l’anno giusto per trovare l’amore, me lo sento, al cento per cento») e sugli uomini impresentabili ivi conosciuti, compreso quello «che aveva messo una foto vecchia, e mi si è presentato al bar del Bel Air Hotel uno che nel frattempo si era fatto 20 mila pere di eroina... sono scappata».

È ricca ma non ricchissima (ha perso milioni a causa del crollo della Silicon Valley Bank, «metà del mio patrimonio» ammise tra le lacrime a marzo dell’anno scorso), e scherzando dice che «vorrei avere dei soldi da tutti gli uomini che dicono di essere stati a letto con me anche se non è vero».

Piuttosto che accettare film che non le piacciono preferisce dipingere, e così ha costruito la sua nuova carriera: sino a fine febbraio c’è una sua mostra a Greenwich, in Connecticut, […] Prossimamente, inoltre, esporrà il suo lavoro a Berlino.

Nell’intervista al Times ci sono parecchi commenti sulla sua nuova carriera di pittrice: «Mi chiedono se non trovi offensivo che la gente compra i miei quadri perché sono famosa e la risposta è no, l’arte è un fatto soggettivo che si basa su una risposta emotiva, non mi interessa se le persone acquistano i miei quadri perché il colore si abbina a quello del loro divano o perché gli piace “Total Recall”».

[…] Sposata e divorziata due volte, ha tre figli (Roan, Laird e Quinn: 23, 18 e 17 anni).

La vecchiaia? «Evvai! Mancano due mesi esatti al mio compleanno e sarò ancora più grande. Sessantasei. Mi piace essere viva e in salute (nel 2000 è quasi morta per un ictus, salvata soltanto da un’operazione di sette ore al cervello, ndr ). Penso che dovremmo essere tutti super entusiasti di avercela fatta a arrivare alla nostra età, perché ho visto un numero notevole di persone che non ce l’hanno fatta. Penso che le persone che si vergognano di invecchiare siano semplicemente stupide e ingrate».

