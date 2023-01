IL "PETTO ATLANTICO"! MATTIOLI IN GLORIA DI GINA LOLLOBRIGIDA, "DIVA NATURALE DI UN’ITALIA CHE DOPO LA GUERRA SOGNAVA L’ABBONDANZA, PROPRIO QUELLA FISICA, CARNALE, GHIANDOLARE. ALLE MISS SI CHIEDEVANO LE MISURE, NON COSA PENSASSERO DELLA CONDIZIONE DELLA DONNA" – IL DERBY CON LA LOREN: “E QUI, CON IL SENNO (O IL SENO?) DI POI, SI PUÒ DIRE CHE ALLA FINE FU SOPHIA A VINCERE. MA NON POTEVA NON RISULTARE SIMPATICA, LA LOLLO: ANCHE SOLTANTO PERCHÉ LA SUA ITALIA ERA MOLTO PIÙ SIMPATICA DELLA NOSTRA…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alberto Mattioli per “il Foglio”

Certo, la Lollo veniva da un’Italia che usciva stremata e affamata dalla guerra e sognava l’abbondanza, proprio quella fisica, carnale, ghiandolare.

Così, passata ’a nuttata, già alla famosa Miss Italia del 1947 fu un trionfo di signorine grandi forme: in un colpo solo, Lucia Bosè, Gianna Maria Canale, Eleonora Rossi Drago, Silvana Mangano e, appunto, Gina Lollobrigida, così diverse dalle bellezze nervose e sportive del fascio.

Non erano ancora tempi di scomuniche politicamente corrette né di accuse di sessismo: alle miss si chiedevano le misure, non cosa pensassero della condizione della donna; il sogno, confessatissimo, era quello del cinema, o almeno dei fotoromanzi, non di fare il magistrato (fateci caso: tutte le miss attuali vogliono diventare giudice) o di impegnarsi per qualche causa ambientalista.

Anche prodotto da esportazione, però, come già la pizza e la mafia e presto i vestiti e i mobili, sicché Gina spopolò a intermittenza pure a Hollywood: “il petto atlantico”, la chiamava il sublime Marcello Marchesi.

Curioso, però. Quell’Italia torpidamente democristiana, proporzionale, consociativa, inclusiva, di larghe intese e convergenze parallele, nell’entertainment viveva invece di contrapposizioni nette, manichee, tutto un derby senza appello, secondo la vecchia buona tradizione di guelfi e ghibellini, e senza ministri della cultura a sproloquiare di Dante.

Dunque, Callas-Tebaldi, Coppi-Bartali, Mike-Pippo, melodici-urlatori, Di Stefano-Del Monaco (sì, la lirica era ancora nazionalpopolare, Gramsci docet). E, appunto, Lollo-Loren, il maggioritario delle maggiorate... (...) E qui, con il senno (o il seno?) di poi, si può dire che alla fine fu Sophia a vincere, più sofisticata, più internazionale, francamente più brava come attrice, anche perché poi a un certo punto Gina mollò la presa, riciclandosi come fotografa, scultrice, intervistatrice di Fidel, candidata alla elezioni, vittima di toyboy, ma sempre Lollo in saecula saeculorum, certe cofane, certi abiti sberluccicanti, certi brillocchi, certa sfrontatezza già bersaglieresca che faceva tanto diva naturale contro lo chic dell’Altra. Non poteva non risultare simpatica, la Lollo: anche soltanto perché la sua Italia era molto più simpatica della nostra.

