Estratto da www.rivistastudio.com

Nel terzo episodio della trentacinquesima stagione dei Simpson, Homer incontra il nuovo vicino di casa: lo saluta, si presenta e gli stringe la mano. Il vicino gli fa i complimenti per il vigore della sua stretta e Homer, visibilmente inorgoglito, si rivolge alla moglie Marge dicendole: «Visto, Marge, strangolare il ragazzo è servito». Di fronte allo stupore del vicino davanti a una così spontanea ammissione di violenza ai danni di un minore, Homer precisa che strangolare il ragazzo – Bart – è una cosa che ormai non fa più da tanto. «I tempi sono cambiati».

E, in effetti, è da quattro anni che Homer non strangola più Bart, ma il pubblico se ne è accorto soltanto adesso e solo perché lui lo ha fatto presente. Cosa che non ha impedito a quello stesso pubblico – che i Simpson ha smesso di seguirli da un bel pezzo, dati di ascolto alla mano – di scatenare una shitstorm attorno a questa precisazione di Homer.

Gli argomenti sono i soliti: pubblico e commentatori che si lamentano della fine della civiltà occidentale, dell’avvento della “dittatura del politicamente corretto”, della piovra woke che avvolge con i suoi tentacoli ormai il mondo intero, persino Springfield. Una delle gag più vecchie e amate dai fan dei Simpson cancellata per evitare di urtare le fragili sensibilità della Generazione Z, dicono i critici. Peccato che la Generazione Z non guardi i Simpson e peccato che le uniche fragili sensibilità urtate dallo show siano le loro. Come scrive Stuart Heritage sul Guardian, è impensabile che una serie tv che va in onda ininterrottamente da 35 anni non cambi, si adatti, si corregga. […]

Estratto dell'articolo di Luigi Mascheroni per www.ilgiornale.it

Esiste la finzione, dove ad esempio in un cartone animato un padre strangola il figlio per scherzo; fa ridere e si chiama gag. Poi c'è la realtà, dove qualcuno pensa che se in un cartone un padre smette di strangolare il figlio allora finisce la violenza domestica; anche qui la cosa fa ridere e si chiama stupidità. E poi esistono i Simpson, una serie tv ideata da Matt Groening nel 1987 che è una satira della società americana e dove può capitare che il padre - Homer prenda per il collo il figlio Bart che strabuzza gli occhi in modo grottesco. Scena diventata di culto. Si chiama parodia.

Peccato. Da oggi non la vedremo più. […] Si chiama politicamente corretto. Che, come ha detto una volta un noto filosofo - accademico di chiara fama e di dottrina progressista - «ha rotto i coglioni».

Adesso papà Homer non scherzerà più con Bart-figlio, facendo finta di strozzarlo. Lo prenderà da parte e gli spiegherà come le nuove generazioni debbano salvare l'ambiente. O tutelare le minoranze. O partecipare a un Gay pride. O scegliere il sesso che preferiscono.

