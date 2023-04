"IL PRIMO DISCO DEI RAMONES FECE PER ME PIÙ DI 'DELITTO E CASTIGO'. FINII PER CONFONDERE GESÙ E JOEY RAMONE" - TRANSENNATE I TEATRI! ARRIVA "STORIES OF SURRENDER", LO SPETTACOLO DI BONO VOX IN CUI IL CANTANTE DEGLI U2 RACCONTA VITA ANEDDOTI, SUCCESSI E DOLORI: "PER IMPRESSIONARE MIO PADRE UN GIORNO GLI DISSI 'PAVAROTTI VUOLE CHE GLI SCRIVA UNA CANZONE' E LUI: 'HA SBAGLIATO NUMERO?' - LO SPETTACOLO ANDRÀ IN SCENA A BROADWAY CON…

Estratto dell'articolo Anna Lombardi per “la Repubblica”

[…] Brutalmente onesto, divertente, romantico ma sempre pronto ad assumere le pose della rockstar aggressiva[…] Paul David Hewson, 62 anni, il Bono leader degli U2, torna a raccontare la sua storia dal palco del mitico Beacon Theatre di New York. […]

Unico spazio al mondo dove Bono replicherà per più di una data (fino all’8 maggio) il suo Stories of surrender: lo spettacolo ispirato alla biografia pubblicata a novembre Surrender: 40 songs, one story, con cui già aveva debuttato in America, Regno Unito e Irlanda in autunno. […] l’artista attraverserà poi l’Oceano per un’altra unica tappa: sabato 13 maggio al San Carlo di Napoli.

Finalmente vicino a quella “Surriento” che d’altronde aleggia su tutto lo spettacolo: perché “Sorrento Lodge” era il locale preferito dal padre tenore Bob, quello dove per anni i due si sono incontrati davanti a una birra: («Per impressionarlo un giorno gli dissi “Pavarotti vuole che gli scriva una canzone”» racconta. «E lui: “Ha sbagliato numero? Tu sei un baritono non un tenore”»). Ma anche il titolo della canzone preferita di Bob. T[…]

Certo, come già Springsteen on Broadway […] pure la storia del rocker irlandese è popolata di fantasmi. Il padre morto di tumore nel 2001. […] E su tutti mamma Iris: «Morì all’improvviso quando avevo 14 anni. Reagimmo non nominandola più». Proprio per strapparlo alla malinconia, il fratello maggiore Norman gli regalò una chitarra e un album dei Ramones: «I 29 minuti di quel disco punk fecero per me più delle 3 settimane che impiegai a leggere Delitto e castigo di Dostoevskij. Finii per confondere Gesù e Joey Ramone».

Bono li porta tutti con sé sul palco, impersonati da sedie vuote. Senza dimenticare chi è ancora al suo fianco: «Nella stessa settimana del 1976 incontrai Allison Stewart, mia moglie. E poi Larry Mullen, Dave Evans,The Edge, che aveva una chitarra con la stessa forma della sua testa e Adam Clyton. Devo a loro se sono la persona che sono». Un racconto di fragilità e successo: «Scrissi Sunday bloody sunday in viaggio di nozze, Alli non mi rimproverò la mia ossessione per la guerra».

Fatto d’impegno («In Africa capii che la povertà non è naturale, può essere superata»), politica («Non devi essere d’accordo con tutti ma puntare sulle cose da risolvere insieme»), famiglia («Avevo paura di essere padre, nessuno mi aveva insegnato a essere figlio»). […]

