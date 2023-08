"IL PROGRAMMA IN RAI CHIUSO IN ANTICIPO? ABBIAMO RICEVUTO PRESSIONI, DOPO LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI ERAVAMO DEGLI INTRUSI" - ILARIA D'AMICO FA 50 E RICORDA IL FLOP DI "CHE C'E' DI NUOVO": "SE AVESSI FATTO IL 9% DI SHARE NON LO AVREBBERO CHIUSO MAI" (ECCO, IL PROBLEMA PIU' CHE POLITICO ERA CHE IL PROGRAMMA NON VENIVA VISTO NEANCHE DAI PARENTI) - "LA MELONI? APPREZZO LEI MA NON L’80% DEL MONDO CHE LE GIRA ATTORNO"- L'ANNUNCIO DEL MATRIMONIO CON GIGI BUFFON: "CI ERAVAMO DETTI DI FARLO A GIUGNO 2024, MA..."

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per www.corriere.it

[…] oggi, […] Ilaria D’Amico scoprirà come festeggiare i suoi 50 anni. «Non lo so ancora — racconta divertita — ma mi pare di aver capito che Gigi (Buffon, suo compagno da quasi dieci anni) stia organizzando una serie di celebrazioni a sorpresa con amici e parenti... io faccio finta di non sapere nulla, ma sia io che lui siamo un po’ pasticcioni e ci facciamo beccare».

[…]

Quando ha conosciuto Buffon, avrebbe mai immaginato la vita che poi avete costruito?

«No, intanto perché non avrei mai ipotizzato di potermi innamorare di lui... ero un po’ prevenuta, pensavo stupidamente ai ruoli: il calciatore, la giornalista che si occupa di sport. Poi, a un evento benefico, ho iniziato a parlargli in modo approfondito e tutto è diventato molto veloce. Le cose succedevano in modo naturale, eravamo nello stesso momento emotivo, con un gran bisogno di ascolto reciproco delle crisi vissute, delle solitudini trascorse. Dopo un mese era come se ci conoscessimo da anni e i progetti sono venuti naturalmente. C’è stata subito la voglia di fondere i nostri due mondi, di unire i pezzi».

[…]

Avete dovuto gestire anche una grande attenzione mediatica, vero?

«I primi sette anni sono stati allucinanti, specie per due persone riservate come noi. Non siamo mai più stati soli: avevamo i paparazzi tutti i giorni sotto casa. I bambini dicevano che a volte le macchine fotografiche sembravano delle pistole, era un po’ complicato. Poi, quando si è capito che non avrei fatto più l’ennesimo figlio, non c’erano amanti dietro le siepi, la cosa è migliorata».

[…]

Il suo ultimo programma però, «Che c’è di nuovo», su Rai 2, è stato chiuso prima del tempo. Era il suo ritorno nella tv pubblica dopo anni. Come l’ha vissuto?

«È stato scioccante. Ero intenzionata a vivermi un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai, in particolare da Mario Orfeo.

Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute. Mi era stato detto che sarei andata in una sera affollata come il giovedì e per questo avrei avuto tutto il tempo per far crescere il programma. Un mese dopo, Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il governo. Lì, in Rai, non è che Meloni alza il telefono e dice metti questo o quello, ma parte una sorta di stallo militare e succede a prescindere dagli schieramenti in carica. Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista».

Una grande delusione.

«Dopo la prima puntata avevo ricevuto i complimenti dall’editore per le inchieste. Alla terza ci dicono “abbiamo ricevuto pressioni, dobbiamo chiudere”. Attenzione, se avessi fatto il 9% di share non lo avrebbero chiuso mai, lo so. Serviva tempo: settimana dopo settimana i numeri erano saliti, anche a costo di snaturare il programma per fare più ascolti.

Cosa che ho fatto per non lasciare a casa a stagione iniziata il mio gruppo di lavoro. Le promesse andavano mantenute, specie perché erano stati loro a cercare me. Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola».

In passato ha espresso apprezzamenti per Meloni, no?

«A 50 anni mi godo la mia libertà d’espressione, sia che si tratti di destra o sinistra. Apprezzavo Draghi e apprezzo anche Meloni ma come animale politico: veniva nei miei talk ma non ho mai preso un caffè con lei. Non apprezzo invece l’80 per cento del mondo che le gira attorno, penso non sia alla sua altezza. Ma lei mi suscita simpatia, intanto perché è una donna: nelle sue occhiaie a volte scorgo la fatica di tenere assieme tutti i pezzi, per lei che è anche una mamma».

Tornerà con altri programmi in Rai?

«Non penso che la Rai sia il posto giusto in questo momento e, lo ripeto, non è un tema di governi. Ma le logiche delle poltrone non voglio siano le mie. Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi al mio fianco. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto».

Si diceva che dopo il suo ritiro vi sareste sposati... e ad agosto si è ritirato...

«Ha più impegni di prima — ride —. Però devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. T

ipo, a cena, di punto in bianco, diceva: “Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?”. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve...».

Ora la proposta romantica è arrivata. Quindi vi sposate?

«Sì, anche se serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese... scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore». […]

