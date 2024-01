"QUANDO AVRANNO RAGGIUNTO LA FAMA ED IL SUCCESSO CHE HO AVUTO IO POTRANNO FARE I FENOMENI" - L'81ENNE CARLO ROSSELLA RISPONDE AL "GIORNALE" DI SALLUSTI CHE LO HA RANDELLATO PER LE CRITICHE A GIORGIA MELONI DEFINENDOLO "MIRACOLATO, PRINCIPE DELLE NOTE SPESE": "È FACILE ATTACCARE CHI HA FAMA E SUCCESSO" - "ALL'INTERNO DELLA MAGGIORANZA C'È QUALCUNO CHE MI PIACE? NO, A PARTE TAJANI CHE È DIVERSO, HA LA LEADERSHIP DI BERLUSCONI" (JE PIACEREBBE...)

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

Io fan di Elly Schlein? “Sono sempre stato di sinistra, ho lavorato per Berlusconi ma non l’ho mai votato e non ho mai condiviso le idee di c.destra. Trovo invece la segreteria Pd un fatto nuovo, è una donna internazionale che rappresenta un qualcosa di inedito nel panorama italiano”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista Carlo Rossella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei dovrebbe candidarsi alle europee? “Sarebbe meglio che ora lavorasse in Italia, per andare fuori c’è sempre tempo”. Sul ‘Giornale’ le sue dichiarazioni sulla leader Pd sono state molto criticate. “Io non sono d’accordo con la destra, è facile attaccare chi ha fama e successo. Quando avranno raggiunto la fama ed il successo che ho avuto io potranno fare i fenomeni”.

C’è qualcuno che le piace nell’attuale maggioranza? “No – ha sentenziato Rossella a Un Giorno da Pecora -, non mi piace nessuno nel c.destra a parte Tajani, che è uno diverso”. Come lo giudica? “Tajani è stato un bravo giornalista, è un liberale moderato. Secondo me ha la leadership di Berlusconi, non si dà arie, non fa il fenomeno, non è però uno da sottovalutare”.

