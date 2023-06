"QUANDO HO FINITO 'BALLANDO' SILVIO MI HA CHIAMATO..." - IVA ZANICCHI RACCONTA L’ULTIMA TELEFONATA CON BERLUSCONI: "MI HA DETTO: 'NON SAPEVO CHE FOSSI UNA GRANDE BALLERINA. PERÒ LE BARZELLETTE LE RACCONTO MEGLIO IO'. MA LE SUE ERANO SEMPRE LE STESSE” - POI SPIEGA COME IL CAV LA CONVINSE A FARE "OK, IL PREZZO È GIUSTO". E SULL’IMPEGNO IN POLITICA DICE: “L’HO FATTO CONTRO LA SUA SUA VOLONTÀ, MI DISSE SOLO…”

Iva Zanicchi lo ripete: "Guardi, io ho voluto veramente bene a Silvio. Gli sono riconoscente, non posso che parlarne bene".

Parliamone.

"Intanto era generosissimo, capiva le persone e vedeva lontano perché era un visionario. Ai tempi di Ok il prezzo è giusto, non avevo mai pensato di fare la conduttrice. E glielo dissi chiaro e tondo: 'Ma che c'entro? Io canto, ho sempre e solo cantato'. Ma per lui ero quella giusta e non cambiò idea".

Che le disse?

"Mi convocò - era il 1986 - e mi spiegò perché secondo lui ero perfetta per la trasmissione: 'Hai una grande capacità di comunicare con la gente, provaci. Lo fai per un paio di mesi, poi se non va pazienza, è un'esperienza. Secondo me ti diverti'. Era bravo a convincere le persone. Un paio di mesi... Sono rimasta a fare il programma dodici anni. Aveva visto lungo".

In cosa era diverso dagli altri?

"Era empatico, gli piaceva il contatto con la gente, era curioso. Sapevo tutto delle persone che lavoravano con lui. All'epoca feci anche altri programmi, che non hanno avuto successo come Ok il prezzo è giusto e anche serate musicali. Lui c'era sempre. Era così generoso, le racconto una cosa per farle capire".

(...) L'ultima telefonata me l'ha fatta quando ho finito Ballando con le stelle. 'Non sapevo che fossi una grande ballerina, sei stata bravissima. Però le barzellette le racconto meglio io'. Ho scherzato: 'Attento che ora vado alla Scala'. È vero che raccontava le barzellette, ma le sue erano sempre le stesse, però. Poi fu veramente carino, salutandomi mi disse: 'Devi tornare a casa, e fare un grande spettacolo per noi'".

Lei ha fatto anche politica. Come la consigliò?

"Veramente ho fatto politica contro la sua sua volontà, mi disse solo: 'Hai l'amore della gente, perché vuoi farlo? Hai un gioco che ti ha dato la popolarità, l'affetto di tante persone, arriveranno le beghe, le cattiverie: sei proprio sicura? Ti candido ma ti arrangi da sola'. E io gli ho fatto vedere che la gente sapevo conquistarmela, sono andata per mercati, ovunque. Lui rimase colpito. E sono andata in Europa".

