Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

Se andrei al Nove? “No" e "non amo discutere di ipotesi che non sono sul tavolo. Se me lo hanno mai chiesto? Quando ho rinnovato il contratto con Cairo ho avuto varie proposte”.

Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Fino a quando sarà ancora legata a La7? “Due anni mi pare”. E poi, ad esempio, le piacerebbe tornare in Rai? “In Rai? Dopo vent’anni direi che ho dato...”

Se Lucia Annunziata ha fatto bene a candidarsi nel Pd? “Perché no, aveva detto che non si sarebbe mai candidata, poi l’ha fatto e si vede che ritiene questa una decisione saggia e giusta. Sono sicura che prenderà tanti voti”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Annunziata ha fatto come lei quando si candido’ dall’Europarlamento. Si è mai pentita di quella scelta?

“Mai. E’ stata un’esperienza interessantissima, dopo quattro anni e mezzo dimessa rinunciando anche alla pensione”. Lei per chi voterà alle europee? “Non so ancora per chi voto, non so nemmeno chi è il capolista al centro dove sono io”.

Comunque sceglierà il c.sinistra? “Non voterò mai per la destra”. A proposito di queste tematiche, la giornalista ha aggiunto: “vedete il dibattito, anche sulla vicenda Scurati, non è una questione di destra, sinistra o centro.

E’ una questione di valori costituzionali. Ecco - ha spiegato Gruber a Un Giorno da Pecora -, io nel mio programma invito ed accolgo tutti, a prescindere dal partito politico, ma nella mia trasmissione difenderò sempre i valori della nostra Costituzione. E’ molto chiaro, io credo nella nostra democrazia basata sulla Costituzione”.

