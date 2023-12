Estratto dell'articolo di Katia Riccardi per www.repubblica.it

[…] "La magia è qualcosa di possibile che ci fa sognare, ai miracoli non credo”. Solo quando lo dico io. Diceva. E la tentazione di incrociare le mani veniva a tutti, la speranza che restassero incrociate, immobili. Che gran bel potere sarebbe oggi quello che Giucas Casella aveva la domenica pomeriggio degli italiani senza piattaforme tv.

Precursore di anatemi pop col suo ‘change, change, change, change’, Casella è nato a Termini Imerese nel 1949, durante un dopo guerra mondiale che in Sicilia rimise le lancette all’indietro spazzando via briciole di illusioni e pane. Finché un giorno il piccolo Giuseppe cadde in fondo a un pozzo sperduto in un campo.

Quando ha sentito per la prima volta di avere un potere particolare?

"Fin da piccolo, ricordo un episodio che racconto spesso, quando giocando nella campagna vicino casa caddi dentro un pozzo e mia madre che era sordomuta non poteva sentire le mie grida di disperazione. Ma la chiamai comunque, ‘mamma mamma’. E credo che il senso materno ma anche i primi episodi di telepatia la fecero arrivare in tempo per tirarmi fuori da lì”.

Come nasce il suo nome d'arte?

“Me lo diede il parroco del mio paese, Don Sarullo. Ricordo che organizzò uno spettacolo nella parrocchia per dimostrare alle mamme dei miei compagni che il mio era un dono e che non era nulla di diabolico. Da quello spettacolo mi disse da oggi ti chiamerai Giù, da Giuseppe, e Cas, da Casella. Giucas Casella”.

Si definisce ‘mentalista’, ci spiega il significato che dà a questa parola?

“Sono un mentalista perché i miei esperimenti sono legati alla forza del pensiero e della mente, non hanno nulla a che vedere con trucchi o illusioni”.

[…] È vero che durante una crociera fu notato dalla figlia di Mussolini, Edda Ciano e che fu lei poi a presentarla a Pippo Baudo?

“Esatto Edda Ciano la conobbi durante un viaggio. Non sapevo chi fosse, mi colpì il suo modo di essere elegante ma stravagante allo stesso tempo, la ricordo sempre scalza che ballava. Edda Ciano insieme a Roberto Gervaso mi organizzarono uno spettacolo al Bagaglino e li incontrai la segretaria di Pippo Baudo, Nina Malatesta. Lei rimase impressionata dal mio spettacolo al punto che mi portò in Sicilia da Pippo ad Antenna Sicilia e dalla Sicilia a Domenica in. Dove divenni il Giucas televisivo. Era il 1979”.

Corrado, Pippo Baudo prima poi Mara Venier, è stata lei ad averle tirato fuori 'il personaggio' tv che tutti conosciamo. Ma all'inizio quel Giucas Casella le piaceva?”

“A Mara devo la mia rinascita negli anni 90 con Domenica in. Ha tirato fuori un lato comico che neanche io conoscevo. Me l’ha fatto scoprire. Lei è un vero talento, una macchina da guerra, e poi è un amica leale e sincera che non ha mai smesso di volermi bene”.

Qual è stato il suo esperimento più riuscito? Quello di cui va più fiero.

“Quello in tv più riuscito è l’esperimento sui carboni ardenti. Il più riuscito nella vita è mio figlio James, lo dico sempre”.

Ci racconta anche quello meno riuscito?

“In Cile tentai di fare l’esperimento sotto terra ma ci fu un diluvio e le cose si misero male, dovettero tirarmi fuori in tempi record”.

E quello che ancora non ha fatto e vorrebbe fare?

“Voglio riuscire a dominare le api e riempire tutto il mio corpo senza farmi pungere con la forza della concentrazione”.

Ha fatto cose estreme, il suo corpo ne porta le cicatrici?

“Si certo, quando facevo il fachiro mi trafiggevo braccia e ventre con degli spilloni, porto ancora i segni”.

Che sensazione si prova appena il piede viene a contatto con una brace ardente?

“Con la giusta concentrazione non senti caldo ma freddo, devi immaginare di camminare sull’acqua. Questo è il segreto”.

[…] In Grecia, quando ha percorso 30 metri sulle braci. Come andó?

“Sì ero in Grecia per un programma in prima serata. Persi la concentrazione perché un carbone che non era stato posizionato nel modo corretto bucò il mio piede e iniziai a sbandare bruciandomi la pianta. Sopportai il dolore perché ho una grande resistenza ma fui beccato da Striscia la Notizia”.

A Domenica in Mara Venier lo raccontò a tutta l'Italia, si offese?

“Noooo, per niente, lo fece in modo ironico!! Anzi, fu lei che avvisò Antonio Ricci e mi vennero ad aspettare in aeroporto per consegnarmi il tapiro, credo di averne otto”.

Tra gli esperimenti più estremi dice che non rifarebbe l'apnea. Perché?

"Una volta in Spagna superai il limite di sopportazione e non potevo liberarmi. Mi spaventai. È stata la prima volta che ho temuto il peggio”.

[…] La magia sta sparendo dalla tv non trova?

“In Italia forse sì ma nel resto del mondo è sorprendente quello che riescono a fare oggi i giovani maghi”.

Un rimpianto?

“Aver perso l’occasione di lavorare per la tv americana. Mi è mancato il coraggio per un cambiamento così importante negli anni d’oro della tv”.

[…] Oggi ci vorrebbe un po' di magia in più o direttamente un miracolo?

“La magia è qualcosa di possibile che ci fa sognare, ai miracoli non credo”.

L'imitazione che faceva di lei Gigi Sabani la rese ancora più famoso, avete anche lavorato insieme poi?

“L’imitazione di Sabani mi consacrò personaggio e oggi apro i miei spettacoli con il suo, e mio, ‘Solo quando lo dico io’”.

[…] Che differenza c'è tra illusione e bugia?

“L’illusione non esiste, la bugia sì”.

[…] È vero che vuole arrivare a 110 anni?

“Sì ma non è che vorrei, sono certo di arrivarci”.

