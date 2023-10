"QUANDO SI DIVENTA UN SEX SYMBOL LO SI RESTA PER SEMPRE” - I 70 ANNI DI ELEONORA GIORGI RACCONTATI A "UN GIORNO DA PECORA": "IO ME NE SONO SEMPRE SENTITI 13 O 14. ANCHE CON ORIANA FALLACI DI CUI ERO AMICA MI SENTIVO UNA ADOLESCENTE CANDIDA" - "I RITOCCHINI? HO FATTO SOLO UNO DI QUEI LIFTING CHE NON TI CAMBIA TANTO, CHE TI METTE SOLO UN PO’ IN ORDINE. E SE HAI UN VISO NON DISPERATO, ALLORA I 70 SONO I NUOVI 50 ANNI…"

Da "Un Giorno da Pecora"

I miei 70 anni? “Ho avuto delle cose dalla vita talmente enormi che non posso certo lamentarmi, il bilancio della mia vita è sicuramente positivo, nonostante i miei errori. E a quest’età non me ne frega più niente delle cose inutili, penso solo a quello a cui tengo veramente”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l’attrice Eleonora Giorgi, che sabato festeggerà il suo compleanno raggiungendo un traguardo molto importante.

Quanti anni si sente? “Io me ne sono sempre sentiti 13 o 14. Per dire, io ero amica di Oriana Fallaci, una donna che più impegnativa non si può. Anche con lei mi sentivo un’ adolescente candida”. I 70 anni – hanno scherzato i conduttori di Un Giorno da Pecora - sono i nuovi 50? “Ho fatto solo uno di quei lifting che non ti cambia tanto, che ti mette solo un po’ in ordine. E se hai un viso non disperato, allora i 70 sono i nuovi 50 anni, almeno se stai bene di salute”.

Lei è stata uno dei più grandi sex symbol italiani. Quando lo si è lo si resta per sempre? “Assolutamente si. Pensate però che quando ho fatto il primo film io avevo baciato solo un ragazzo”. Visto che con l’ospite in studio, il leghista Romeo, si parlava di Ponte sullo Stretto, anche la Giorgi ha detto la sua sull’argomento. “Io lo farei - ha detto a Rai Radio1 Giorgi - ho tanti amici in Sicilia che vogliono muoversi più facilmente, magari andare a Milano a cercare lavoro e ora devono spendere 1000 euro di biglietto aereo. Questo non è accettabile”.

