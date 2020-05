"LA QUARANTENA? NON NE POTEVO PIU’..." – SALVINI A ‘UN GIORNO DA PECORA’ PARLA DELLE POSSIBILI NOZZE CON FRANCESCA VERDINI: “PER ORA MI STA CONVINCENDO A PRENDERE IL CANE E STO RESISTENDO. I MIEI OCCHIALI? LI HA SCELTI LEI, SE NON PIACCIONO A DE LUCA MI SPIACE... - CONTE? HA UN PO’ DI ASTIO NEI MIEI CONFRONTI. SE MI DOVESSE TAGLIARE I CAPELLI NON ME LI FAREBBE SCALATI ALLA PERFEZIONE..."

Da Un Giorno da Pecora

Com'è stato l'inizio della fase partita oggi? “Stamattina sono uscito, sono andato a bere il cappuccino in un caffè a Roma, poi sono passato dal tabaccaio, ma non per me. Io sono 14 mesi che non tocco sigaretta, l’astensione dal tabagismo fa bene alla salute...” A raccontarlo è Matteo Salvini, leader della Lega, che oggi è intervenuto nella trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

E' già andato dal barbiere? “No, i capelli ancora non me li sono tagliati”. Aveva chiesto di farlo alla sua compagna? “Lei si era detta disponibile, poi però mi diceva: se faccio un disastro come fai?” Il premier Conte se li taglia da solo. Potrebbe chiederlo a lui...”Ha un po' di astio e ad occhio credo che non me li farebbe scalati alla perfezione”, ha scherzato il leghista a Un Giorno da Pecora.

CORONAVIRUS - SALVINI A SPASSO PER ROMA CON FRANCESCA VERDINI

La sua quarantena invece com'è andata? “Non ne potevo più. Questa vita via Skype, via Zoom, via social alla fine non è vita. Non mi sembra vero di poter uscire e incontrare di nuovo le persone”.

Salvini, a Radio1, ha però spiegato di aver vissuto anche dei momenti felici durante il lockdown: “uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia, che mi sono goduto come non avevo fatto nei 7 anni precedenti”. Sta anche pensando di sposare la sua fidanzata? “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo..Ma sono un uomo molto fortunato”.

In questo periodo nel suo look risaltano i suoi nuovi occhiali da vista, di cui ha parlato anche il governatore della Campania De Luca, il quale ha ironizzato sul colore della montatura...”Gli occhiali sono marroni, li ha scelti Francesca e a me piacciono molto. Se De Luca non apprezza il colore dei miei occhiali mi spiace per lui, ma non devo andare alle sfilate di moda...”

